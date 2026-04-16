Neymar se disculpa con la hinchada del Santos

A través de una historia en su cuenta de Instagram, el exdelantero del Barcelona y el PSG ofreció disculpas por su reacción y se comprometió a enfocarse exclusivamente en su desempeño dentro del campo.

“Estoy de acuerdo en que no debería haber discutido con el aficionado y que simplemente podría haberme callado. Por eso, pido disculpas a quienes se sintieron ofendidos”, escribió.

“Me prometo a mí mismo que no volveré a hacerlo. Pueden decir lo que quieran, yo simplemente me dedicaré a jugar al fútbol”, completó el jugador de 34 años.

El incidente ocurrió tras el empate 1-1 del Santos ante el Recoleta por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, un resultado que dejó al conjunto brasileño en la base del grupo D con solo un punto tras el traspié en su debut.

Al término del partido, Neymar se vio envuelto en una acalorada discusión verbal con un aficionado que le recriminó su rendimiento desde la grada.

Las imágenes del jugador gesticulando airadamente antes de retirarse al vestuario circularon rápidamente en redes sociales y generaron una ola de críticas.

Tras el encuentro, Neymar dijo a periodistas que, si bien acepta las críticas deportivas por su juego, no tolerará ataques que excedan el ámbito deportivo.

“Entiendo a los aficionados que critican nuestro juego, pero cuando se trata de ataques personales, no lo voy a aceptar. Soy coherente, doy más de lo que debería y no puedo ser tratado de esa manera. No digo que no se me pueda criticar por lo que hago en la cancha, pero fuera de ella no lo voy a aceptar”, afirmó.

El Santos, uno de los clubes más tradicionales del país, atraviesa un momento deportivo complicado tanto en la Sudamericana como en el torneo local, en el que está decimoquinto, con 13 puntos.