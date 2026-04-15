Agustín Marchesín se pierde el clásico y casi toda la temporada

La lesión de Marchesín ocurrió durante el partido de la Copa Libertadores del martes ante el ecuatoriano Barcelona.

Según informó el club a través de un comunicado de prensa publicado este miércoles, tras hacerle estudios, el Departamento Médico del Fútbol Profesional de Boca diagnosticó que Marchesín sufrió una “ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha”, por lo que se espera que sea baja por varios meses.

La de Marchesín es la primera baja del Xeneize, que dirige el entrenador Claudio Úbeda, ante el Superclásico de este domingo contra el River Plate por el torneo Apertura de la Liga Profesional.

Marchesín, de 38 años, sufrió la lesión en los primeros minutos del encuentro con Barcelona en la segunda fecha del grupo D de la Libertadores, cuando al correr para contener un disparo su pierna derecha se trabó en el césped del estadio ‘La Bombonera’.

Casi de inmediato el jugador identificó la gravedad de la lesión y, entre lágrimas, comunicó a sus compañeros y médicos que llegaron a asistirlo: “Me rompí”.

Fue reemplazado por Leandro Brey, portero de 23 años, quien a todas luces se encargará del arco de Boca este domingo ante River en el estadio ‘Monumental’.

Además de Brey, Boca cuenta en su plantel profesional con el también experimentado portero Javier García, de 39 años.

Marchesín arribó a Boca en enero de 2025 para competir por el puesto con Sergio ‘Chiquito’ Romero y se afianzó como titular. Disputó 53 partidos hasta su lesión del martes.