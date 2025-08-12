Arrancan los octavos de final de la Copa Libertadores 2025

Fortaleza de Brasil, donde milita el delantero paraguayo Adam Bareiro, recibe desde las 19:00 a Vélez Sarsfield de Argentina que dirige Guillermo Barros Schelotto.

Más tarde, a las 21:30, se enfrentan dos equipos históricos del continente: Atlético Nacional de Medellín vs. São Paulo de Brasil, en el estadio Atanasio Girardot.

También desde las 21:30 chocarán otros dos colosos de América: Peñarol de Uruguay vs. Racing Club de Avellaneda de Argentina, en el estadio Campeón del Siglo.

En el equipo albiceleste que dirige Gustavo Costas estará en el banco de suplentes el volante paraguayo Richard Sánchez, ex Olimpia y América de México.

FINAL EN LIMA. Por otra parte, la Conmebol anunció ayer que el Estadio Monumental de Lima, casa del Universitario de Deportes, será el escenario de la final de la Copa Libertadores 2025 el próximo 29 de noviembre.