12 ago. 2025
Copa Libertadores

Arrancan los octavos de final de la Copa Libertadores 2025

Con tres partidos se pone en marcha hoy la serie de octavos de final de la Copa Libertadores de América.

Agosto 12, 2025 09:40 a. m. • 
Por Redacción D10
richard sanchez_62468148.jpg

Una opción. Richard Sánchez, volante de Racing Club.

@lente.hu

Fortaleza de Brasil, donde milita el delantero paraguayo Adam Bareiro, recibe desde las 19:00 a Vélez Sarsfield de Argentina que dirige Guillermo Barros Schelotto.

Más tarde, a las 21:30, se enfrentan dos equipos históricos del continente: Atlético Nacional de Medellín vs. São Paulo de Brasil, en el estadio Atanasio Girardot.

También desde las 21:30 chocarán otros dos colosos de América: Peñarol de Uruguay vs. Racing Club de Avellaneda de Argentina, en el estadio Campeón del Siglo.

En el equipo albiceleste que dirige Gustavo Costas estará en el banco de suplentes el volante paraguayo Richard Sánchez, ex Olimpia y América de México.

FINAL EN LIMA. Por otra parte, la Conmebol anunció ayer que el Estadio Monumental de Lima, casa del Universitario de Deportes, será el escenario de la final de la Copa Libertadores 2025 el próximo 29 de noviembre.

Copa Libertadores Fútbol Internacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
GsJ3cEhW8AAQf7W.jfif
Copa Libertadores
Vélez gana el Grupo H tras sellar ante Peñarol un empate con sabor a victoria
Vélez Sarsfield se clasificó este jueves a los octavos de final de la Copa Libertadores como líder del Grupo H tras sellar ante el uruguayo Peñarol un empate sin goles que tuvo sabor a victoria.
Mayo 30, 2025 06:53 a. m.
 · 
Redacción D10
ACT_7576_2_61192117.JPG
Copa Libertadores
Olimpia se despide de la Libertadores con goleada
Olimpia goleó a San Antonio Bulo Bulo en su último partido en la Copa Libertadores 2025.
Mayo 29, 2025 08:52 p. m.
FECHA 6 - OLIMPIA VS SAN ANTONIO.png
Copa Libertadores
Olimpia vs San Antonio Bulo Bulo: Paso a paso
Olimpia se presenta hoy contra el San Antonio Bulo Bulo de Bolivia, en el Defensores del Chaco, desde las 19:00, para realizar su última presentación en el Grupo H de la Copa Libertadores. Seguí el paso a paso:
Mayo 29, 2025 05:07 p. m.
 · 
Redacción D10
WbOGgRAb-Fortaleza-x-Racing.webp
Copa Libertadores
Se define al último clasificado a octavos de final
Este jueves se conocerá al último clasificado a octavos de final de la Copa Libertadores.
Mayo 29, 2025 10:35 a. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-05-03 at 6.50.19 PM.jpeg
Copa Libertadores
Se despide de la Libertadores
Olimpia se presenta hoy contra el San Antonio Bulo Bulo de Bolivia, en el Defensores del Chaco, desde las 19:00, para realizar su última presentación en el Grupo H de la Copa Libertadores.
Mayo 29, 2025 07:54 a. m.
 · 
Redacción D10
GsFebf5XsAA-00U.jfif
Copa Libertadores
Palmeiras cierra campaña perfecta con goleada al Sporting Cristal
Palmeiras se alzó este miércoles como el mejor equipo de la fase de grupos de la Copa Libertadores tras ratificar su invicto con una goleada por 6-0 que humilló al Sporting Cristal, gracias a un doblete del argentino José Manuel ‘Flaco’ López y una brillante actuación de Estevão, autor de otro de los goles.
Mayo 29, 2025 07:19 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más