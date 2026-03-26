25 mar. 2026
Fútbol Internacional

Argentina ensaya su once de gala con Messi para medir a Mauritania

La selección Argentina realizó este miércoles su segundo entrenamiento con la plantilla completa de cara al amistoso del viernes ante Mauritania en la Bombonera de Buenos Aires.

Marzo 25, 2026 09:13 p. m. • 
Por Redacción D10
Argentina entrena en Buenos Aires para amistosos con Mauritania y Zambia

El jugador de la selección argentina de fútbol Lionel Messi participa en un entrenamiento en Ezeiza (Buenos Aires).

Foto: Juan Ignacio Roncoroni/EFE

Con el capitán Lionel Messi como estandarte, el seleccionador, Lionel Scaloni, pudo contar esta tarde en el predio de prácticas de la localidad bonaerense de Ezeiza con sus 30 citados.

Las molestias musculares de Nicolas Otamendi (Benfica) y Rodrigo De Paul (Inter Miami) son interrogantes sobre sus presencias en el once titular ante el elenco africano.

De la nómina inicial de 28 convocados, el cuerpo técnico sumó a último momento a Franco Mastantuono (Real Madrid) y Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo).

Con la lista definida, el entrenador realizó dos cambios por lesiones: Lucas Martinez Quarta (River Plate) por Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella) y Agustín Giay (Palmeiras) por Gonzalo Montiel (River Plate).

Luego del amistoso ante Mauritania, organizado a último momento tras la cancelación de la Finalissima ante España por el conflicto en Medio Oriente, Argentina se medirá ante Zambia también en el estadio del Boca Juniors como despedida antes del Mundial.

Argentina integrará el grupo J en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con debut el 16 de junio ante Argelia, en Kansas; se medirá el 22 con Austria, en Dallas, y cerrará su participación en esta fase cinco días despues contra Jordania también en Dallas.

La Albiceleste, vigente campeona del mundo y bicampeona de América, tiene pensado disputar dos amistosos en territorio estadounidenses con rivales y sedes a confirmar. EFE

Fútbol Internacional Argentina Lionel Messi
Redacción D10
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