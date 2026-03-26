Argentina ensaya su once de gala con Messi para medir a Mauritania

Con el capitán Lionel Messi como estandarte, el seleccionador, Lionel Scaloni, pudo contar esta tarde en el predio de prácticas de la localidad bonaerense de Ezeiza con sus 30 citados.

Las molestias musculares de Nicolas Otamendi (Benfica) y Rodrigo De Paul (Inter Miami) son interrogantes sobre sus presencias en el once titular ante el elenco africano.

De la nómina inicial de 28 convocados, el cuerpo técnico sumó a último momento a Franco Mastantuono (Real Madrid) y Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo).

Con la lista definida, el entrenador realizó dos cambios por lesiones: Lucas Martinez Quarta (River Plate) por Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella) y Agustín Giay (Palmeiras) por Gonzalo Montiel (River Plate).

Luego del amistoso ante Mauritania, organizado a último momento tras la cancelación de la Finalissima ante España por el conflicto en Medio Oriente, Argentina se medirá ante Zambia también en el estadio del Boca Juniors como despedida antes del Mundial.

Argentina integrará el grupo J en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con debut el 16 de junio ante Argelia, en Kansas; se medirá el 22 con Austria, en Dallas, y cerrará su participación en esta fase cinco días despues contra Jordania también en Dallas.

La Albiceleste, vigente campeona del mundo y bicampeona de América, tiene pensado disputar dos amistosos en territorio estadounidenses con rivales y sedes a confirmar. EFE