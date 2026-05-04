04 may. 2026
Fútbol Internacional

La Federación Palestina habla de justicia perdida por la inacción de la FIFA contra Israel

La Federación Palestina de Fútbol (PFA) publicó este lunes en su página web un artículo titulado “Justicia perdida”, que critica la decisión de la FIFA de no sancionar a Israel y cuestiona el intento de su presidente, Gianni Infantino, de que los dirigentes israelí y palestino se dieran la mano recientemente.

Mayo 04, 2026 09:40 a. m. • 
Por Redacción D10
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Jibril Rajoub, presidente de la Federación Palestina.

Foto: AFP

“La escena del apretón de manos que no se produjo supone otra decepción para los palestinos y plantea dudas sobre la seriedad de la FIFA a la hora de garantizar sus derechos deportivos”, afirma, en alusión al gesto de Infantino en el Congreso que la FIFA celebró en Vancouver (Canadá), el pasado 30 de abril.

El artículo firmado por el periodista Safwan Abu Shanab señala que “en lugar de tomar medidas prácticas para aplicar la ley, la postura inmediata del presidente de la FIFA fue intentar conseguir una foto del apretón de manos ante las cámaras para comercializarla como una victoria para sus propietarios, cuando nada cambiará después de eso en la realidad sobre el terreno”.

“Nunca habíamos visto una iniciativa similar para crear una imagen falsa de amistad y acercamiento entre dirigentes deportivos de dos países en guerra (Rusia y Ucrania, por ejemplo). Más bien, hemos visto una aplicación estricta de las leyes, excluyendo a las federaciones y equipos deportivos rusos de la participación internacional, y esta no es la primera vez”, añade.

El texto agrega que “independientemente de las interpretaciones de la insistencia de Rajoub en no aceptar la invitación del Sr. Gianni Infantino, la verdad sobre la postura de Rajoub es una negativa a ignorar las graves violaciones contra el deporte palestino”.

En su último Congreso, la FIFA confirmó que no tomará medidas disciplinarias contra Israel, como había solicitado la Federación de Palestina, por la participación de clubes israelíes basados en asentamientos ilegales en los territorios ocupados de Cisjordania.

Tras el anuncio, el presidente de la PFA, Jibril Rajoub, cuestionó la decisión y anunció que apelará al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), ya que Cisjordania, incluida la zona oriental de Jerusalén, “no es el territorio de Israel de acuerdo con el derecho internacional”.

“No pedimos a la FIFA que resuelva un conflicto político. Pedimos a la FIFA que gobierne el fútbol. No pedimos a la FIFA que decida sobre fronteras. Pedimos a la FIFA que aplique sus propias normas”, dijo, antes de que el vicepresidente de la Asociación de Fútbol de Israel, Basim Sheikh Sulimán, destacara ante el Congreso la presencia de ciudadanos israelíes de origen árabe en el fútbol de su país.

Gianni Infantino intentó después, sin éxito, que Rajoub y Sulimán se estrechasen las manos sobre el escenario y tras un diálogo de varios minutos con el dirigente palestino declaró que tanto israelíes como palestinos “tienen los mismos derechos”.

“Trabajemos juntos, presidente Rajoub, vicepresidente Sulimán. Trabajemos para dar esperanza a la infancia”, sentenció.

Fútbol Internacional Palestina FIFA
Redacción D10
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