03 may. 2026
Fútbol Internacional

Gianinna Maradona denuncia que hubo un plan para matar a su padre

Gianinna Maradona, hija de Diego Armando Maradona, denunció que existió un “plan de fondo” para acabar con la vida de su padre motivado por intereses económicos de su equipo legal, el que “manejaba” a los profesionales de la salud acusados por la muerte del ídolo argentino.

Mayo 03, 2026 09:30 a. m. • 
Por Redacción D10
Gimnasia y Esgrima de La Plata - Maradona

Diego Maradona durante su paso por Gimnasia.

“Yo creo que había un plan de fondo, y no me entra en la cabeza por qué lo hicieron”, expresó Gianinna esta semana en una videoconferencia con un grupo de medios -entre ellos EFE- en coincidencia con la celebración del juicio que busca determinar responsabilidades por la muerte de su padre, acaecida el 25 de noviembre de 2020.

Si bien consideró que los siete acusados “son todos responsables” por el fallecimiento del astro, subrayó que el abogado y apoderado de su padre, Matías Morla, era quien “manejaba los hilos”.

“Lo querían matar. El plan de Morla era que mi papá ya no esté más”, añadió Gianinna, que denunció que el abogado tenía una motivación económica, centrada en el usufructo de las marcas comerciales del exfutbolista.

“Había negocios. Pensaban todo el tiempo en la parte económica y no pensaban en la salud de mi papá”, subrayó.

Gianinna puso como ejemplo de su teoría la decisión de exponer a su padre a situaciones que perjudicaron su salud, incluida una aparición pública poco antes de su muerte en la que lució una chaqueta de la petrolera YPF acordada por contrato.

Aquel día, en el que el astro cumplió 60 años, lo visitó temprano y, al encontrarlo débil e inestable, le propuso irse con ella.

Según su relato, incluido en su declaración testimonial, su padre estiró los brazos y dijo “sí”, pero la hija del ‘Diez’ fue desalojada por la policía -por instrucción de Morla- y no logró llevárselo.

Si bien el abogado no está imputado en este juicio, la Justicia argentina decidió esta semana elevar a juicio una causa paralela en la que se lo acusa de haber defraudado a los herederos de Maradona con la gestión de sus marcas comerciales.

Morla, junto a dos asistentes, una escribana, y dos de las hermanas del exfutbolista, está acusado de “haber defraudado los intereses de los herederos legítimos de Diego Armando Maradona” por medio de una sociedad -a nombre suyo y de su cuñado- que administraba 246 marcas comerciales ligadas al ídolo argentino y valuadas en unos 100 millones de dólares.

Tras la muerte del astro, como parte del tramite sucesorio, se intimó a los dueños de la sociedad a ceder y transferir en forma inmediata la totalidad de las marcas a los herederos legítimos de Maradona -sus hijos Dalma, Gianinna, Jana, Diego Fernando y Diego Junior Maradona-, una disposición que Morla rechazó, antes de transferir la totalidad de las acciones a dos hermanas del exfutbolista.

Entre el dolor y la búsqueda de justicia

Gianinna, querellante en ambas causas, ha sido la primera de las hijas del ‘Pelusa’ en declarar en el nuevo juicio por su muerte, que comenzó el 14 de abril tras la anulación del primero en mayo de 2025 al descubrirse que una de las juezas participaba de forma encubierta en un documental sobre el proceso.

En su declaración, la hija de 36 años apuntó contra los profesionales imputados, acusó haber sido manipulada y, entre lágrimas, describió el impacto que representó para ella la muerte de su padre: “Tuve que recurrir a un psiquiatra porque no tenía ganas de vivir. Yo tenía un hijo que dependía de mí y lamento que me escuche así, pero yo me quería morir, no quería vivir más, yo me quería ir con mi papá”.

En la conferencia de esta semana, Gianinna destacó el dolor que le supone afrontar el juicio, en el que se presentan semana a semana incontables detalles escabrosos sobre el deterioro y la muerte del astro, y agregó: “Aunque nosotras exijamos justicia por mi papá, él no va a volver y eso es lo que más nos atraviesa tanto a Dalma como a mí y mis hermanos”.

“Es algo de una tristeza absoluta, tener que ir ahí y enfrentarse con esa gente, compartir un mismo lugar con gente que a mí me gustaría no haber conocido”, añadió, sobre las audiencias compartidas con los acusados y con los numerosos testigos que han brindado su testimonio tanto en el primer juicio como en el segundo.

El segundo juicio comenzó con un giro en la defensa del principal acusado, el neurocirujano y médico de cabecera de Maradona, Leopoldo Luque, quien ha apuntado ahora contra las hijas del exfutbolista.

“Que me quieran responsabilizar a mí y a mis hermanas me dio más fuerza para sentarme ahí y decir todo lo que sé”, respondió Gianinna.

Diego Maradona
Redacción D10
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