04 may. 2026
Fútbol Internacional

Courtois vuelve a la acción

El belga Thibaut Courtois, guardameta del Real Madrid, ha vuelto a completar una sesión de entrenamiento después de estar de baja un mes tras sufrir una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho durante el partido contra el Manchester City.

Mayo 04, 2026 09:59 a. m. • 
Por Redacción D10
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Courtois volvió al equipo merengue.

Foto: @RealMadrid

Courtois, que se tuvo que retirar en el intermedio del partido contra el conjunto de Pep Guardiola correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, completó este lunes el entrenamiento, el primero de la semana para comenzar a preparar el clásico del domingo en el Spotify Camp Nou.

El portero belga se ha perdido desde entonces ocho partidos, entre ellos el derbi ante el Atlético de Madrid y los dos de cuartos de final de la competición continental ante el Bayern Múnich.

Por contra, continuaron con la recuperación de sus respectivas lesiones Dani Carvajal, el turco Arda Güler, el francés Kylian Mbappé y los brasileños Eder Militao y Rodrygo Goes. Como es habitual, los titulares de campo en la victoria ante el Espanyol tuvieron trabajo de recuperación y el resto de la plantilla se ejercitó en el césped. EFE

Fútbol Internacional Thibaut Courtois Real Madrid
Redacción D10
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