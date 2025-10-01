Antolín Alcaraz: “Un punto de oro”

“Ha sido mucho más difícil con uno menos, pero para nosotros es un punto de oro el empate logrado. Cuando estábamos parejos en la cancha era un partido agradable, después con la expulsión ya se complicó”, expuso el entrenador acerca del desarrollo del juego tras la expulsión de Enso González.

El técnico además apuntó acerca de las fortalezas del equipo: “Los muchachos mostraron carácter, aguantaron bastante minutos ante un equipo dinámico, felicitar a los muchachos por todo el sacrificio que hicieron”.

Paraguay suma 4 unidades en la clasificación compartiendo la cima junto a Ucrania, su rival de mañana (17:00), en la última ronda de la fase de grupos.

Para dicho compromiso, el elenco albirrojo no contará con el atacante Enso González, que recibió una fecha de suspensión por su expulsión ante los asiáticos, al igual que el mediocampista Lucas Guiñazú, que recibió su segunda amarilla frente a los asiáticos y está suspendido también por una fecha.