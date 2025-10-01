01 oct. 2025
Antolín Alcaraz: “Un punto de oro”

Antolín Alcaraz, entrenador de la Selección Paraguaya Sub 20, valoró el empate ante Corea del Sur, por la fecha 2 del Mundial de Chile.

Octubre 01, 2025 06:10 p. m.
Antolín Alcaraz, técnico de la Sub 20.

“Ha sido mucho más difícil con uno menos, pero para nosotros es un punto de oro el empate logrado. Cuando estábamos parejos en la cancha era un partido agradable, después con la expulsión ya se complicó”, expuso el entrenador acerca del desarrollo del juego tras la expulsión de Enso González.

El técnico además apuntó acerca de las fortalezas del equipo: “Los muchachos mostraron carácter, aguantaron bastante minutos ante un equipo dinámico, felicitar a los muchachos por todo el sacrificio que hicieron”.

Paraguay suma 4 unidades en la clasificación compartiendo la cima junto a Ucrania, su rival de mañana (17:00), en la última ronda de la fase de grupos.

Para dicho compromiso, el elenco albirrojo no contará con el atacante Enso González, que recibió una fecha de suspensión por su expulsión ante los asiáticos, al igual que el mediocampista Lucas Guiñazú, que recibió su segunda amarilla frente a los asiáticos y está suspendido también por una fecha.

