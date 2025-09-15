15 sept. 2025
Fútbol Internacional

Ángel Di María anota gol olímpico con Rosario Central en el empate frente a Boca Juniors

Ángel Di María anotó un golazo olímpico ante Boca Juniors en el fútbol argentino.

Septiembre 15, 2025 08:22 a. m. • 
Por Redacción D10
20250915_082204.jpg

Ángel Di María, figura de Rosario Central.

Ángel Di María sigue de ‘luna de miel’ con Rosario Central al marcar un gol olímpico este domingo en el empate 1-1 frente a Boca Juniors, que tuvo en su formación a Leandro Paredes, en lo que no solo fue el partido más destacado de la octava jornada del torneo Clausura del fútbol argentino, sino un duelo entre dos campeones del mundo en Catar 2022.

Rodrigo Battaglia abrió la cuenta para el conjunto ‘Xeneize’ a los 20 minutos y Di María selló la igualdad con un gol olímpico cuatro minutos más tarde.

Además del encuentro emotivo entre los dos campeones del mundo con la selección Argentina, el partido disputado en el Gigante de Arroyito tuvo el regreso de Miguel Ángel Russo a la cancha de Rosario Central, donde ha tenido cinco ciclos como entrenador.

En otro resultado destacado de esta fecha interzonal, River Plate le ganó a domicilio por 1-2 a Estudiantes de La Plata para quedar como único líder de la Zona B, con 18 unidades, dos más que Deportivo Riestra, que el viernes derrotó por 2-0 a Central Córdoba, y tres más que Vélez Sarsfield, que igualó sin goles como visitante frente a Huracán.

En el Grupo A, en tanto, Unión de Santa Fe es uno de los sorprendentes líderes con 15 puntos, en la misma línea que Barracas Central, que el sábado empató 0-0 como visitante de Godoy Cruz, mientras que Boca Juniors, Central Córdoba y Banfield comparten el segundo lugar con 13 unidades.

En otros resultados de esta fecha, el viernes Racing Club venció por 2-0 a San Lorenzo en el clásico de la jornada e Independiente cayó el sábado por 0-1 ante Banfield, lo que desencadenó la renuncia de Julio Vaccari como entrenador de los rojos de Avellaneda.

Resultados de la 8º jornada

Jueves 11: Belgrano 0-0 San Martín de San Juan.

Viernes 12: Deportivo Riestra 2-0 Central Córdoba, Racing 2-0 San Lorenzo, Huracán 0-0 Vélez Sarsfield, Newell’s Old Boys 2-0 Atlético Tucumán y Lanús 1-0 Independiente Rivadavia.

Sábado 13: Godoy Cruz 0-0 Barracas Central, Independiente 0-1 Banfield, Estudiantes 1-2 River Plate y Sarmiento 2-0 Aldosivi.

Domingo 14: Gimnasia 1-3 Unión, Instituto 2-0 Argentinos Juniors, Rosario Central 1-1 Boca Juniors, Tigre 0-0 Talleres y Defensa y Justicia 1-2 Platense. EFE

Ángel Di María Rosario Central Boca Juniors
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Martin-Palermo-1.webp
Fútbol Internacional
Martín Palermo debuta este sábado en Fortaleza
El ex entrenador de Olimpia fue habilitado oficialmente como entrenador del club brasileño.
Septiembre 12, 2025 03:58 p. m.
 · 
Redacción D10
Franco Mastantuono
Fútbol Internacional
Real desea que Mastantuono no dispute el Mundial Sub 20
El Real Madrid, como expresó su entrenador Xabi Alonso, desea que su último fichaje, el argentino Franco Mastantuono, se quede con su club y que el futbolista de 18 años no acuda al Mundial sub-20 con la albiceleste.
Septiembre 12, 2025 01:41 p. m.
 · 
Redacción D10
GWvwiAVWcAA86Gb.jpg
Fútbol Internacional
Villegas: “El partido que más sufrimos fue ante Paraguay”
Luego de 31 años, el 2026 puede ser el del regreso de Bolivia a una Copa del Mundo. Terminó séptima en la clasificación de las Eliminatorias, lo que le da el derecho a disputar el Repechaje en las ciudades mexicanas de Monterrey y Guadalajara, del 23 al 31 de marzo del año entrante, con un nuevo formato que incluye a seis selecciones.
Septiembre 12, 2025 10:03 a. m.
 · 
Redacción D10
20250410_184543.jpg
Fútbol Internacional
El Manchester United cede a André Onana al Trabzonspor
El Manchester United hizo oficial la cesión del portero camerunés André Onana al Trabzonspor, en un acuerdo que no incluye opción de compra.
Septiembre 11, 2025 07:33 p. m.
 · 
Redacción D10
Ecuador
Fútbol Internacional
Enner Valencia ficha por Pachuca
El delantero ecuatoriano Enner Valencia fichó por el Pachuca mexicano, con el que tendrá una segunda etapa, la primera fue en 2014.
Septiembre 11, 2025 07:28 p. m.
 · 
Redacción D10
G0kS3H7XYAA0d9d.jpg
Fútbol Internacional
Thiago Alcántara regresa al Barcelona
El histórico Thiago Alcántara retornó al FC Barcelona, así lo hizo oficial el club este jueves.
Septiembre 11, 2025 10:44 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más