Ancelotti prepara cambios
El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, probó ayer un onceno con cambios en todas las líneas con respecto al partido contra Chile, aunque mantuvo a cuatro delanteros, con miras al partido contra Bolivia por las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026.
El técnico italiano parece decidido a dar minutos a los menos habituales el próximo martes frente a la Verde, que se juega entrar en el Repechaje.
En la práctica de este domingo, solo abierta a la prensa durante los primeros quince minutos, probó en algún momento con una zaga formada por Fabrício Bruno y Alex, como centrales, y Caio Henrique y Vitinho, en los laterales, según el portal deportivo Ge.
En el medio, Andrey Santos podría sustituir a Casemiro, sancionado por acumulación de tarjetas, y jugar al lado de Lucas Paquetá, en detrimento de Bruno Guimarães.