03 sept. 2025
Eliminatorias

Ancelotti justifica ausencia de Neymar

Ancelotti confiesa que dejó fuera de la ‘Canarinha’ a Neymar por decisión técnica.

Septiembre 03, 2025 11:23 a. m. • 
Por Redacción D10
neymar

Neymar no fue convocado por Ancelotti.

El seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, afirmó este miércoles que dejó a Neymar fuera de la lista de convocados para los dos últimos partidos de Brasil por las eliminatorias mundialistas, contra Chile y Bolivia, por decisión técnica.

El entrenador italiano se abstuvo de alimentar una polémica con Neymar, que aseguró que no está lesionado y que está en condiciones de ser convocado.

Cuando anunció la convocatoria, la semana pasada, el seleccionador dijo que no convocó a Neymar por su estado físico, pero después el delantero lo desmintió.

“Recibí normal (las críticas de Neymar). Es verdad. Fue una decisión técnica”, afirmó Ancelotti en la rueda de prensa previa al partido del jueves con Chile en el estado Maracaná de Río de Janeiro.

Ancelotti reiteró que exigirá de sus jugadores que estén al 100 % de sus condiciones físicas y explicó que antes de convocar a cualquier jugador examina no sólo su pasado sino también lo que está haciendo y los problemas que ha tenido.

“Y la condición física es un criterio muy importante para la comisión técnica. Nadie puede discutir el nivel técnico de Neymar, pero lo que evaluamos cada día y a cada partido es su condición técnica. Y no sólo la de Neymar sino la de todos”, afirmó.

El entrenador agregó que calcula que hay unos 70 futbolistas en condiciones de ser convocados para la selección brasileña que disputará el Mundial de 2026 y que, ante tanta competición, necesita definir criterios para escoger a los más indicados.

“De esos 70 evaluaremos su calidad, el que estén 100 % bien físicamente y que encajen bien el equipo, es decir que jueguen para el equipo y no individualmente”, afirmó.

Sin citar específicamente a Neymar, afirmó que prefiere convocar a un jugador con menos calidad técnica, pero que esté en las mejores condiciones físicas y que prefiera jugar para el equipo.

Tras recibir a Chile en casa, Brasil visitará el próximo martes a Bolivia en El Alto en su último partido por las eliminatorias mundialistas.

Con 25 puntos y tercero en la clasificación de las eliminatorias sudamericanas, por detrás de Argentina y Ecuador, Brasil ya garantizó cupo en el Mundial 2026. EFE

Eliminatorias Fútbol Internacional Neymar
Redacción D10
