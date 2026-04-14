Alexandro Maidana de Carlos Tévez: “¿Qué hace acá?”

Con un doblete de Alexandro Maidana, Talleres derrotó el lunes a Defensa y Justicia. El paraguayo se mostró feliz por sus goles, pero también resaltó a su entrenador Carlos Tévez.

“Para mí es un ídolo, aparte de ser mi entrenador. En la práctica le miro y digo ¿qué hace acá? Es un sueño. Antes le miraba por la tele y ahora me está dirigiendo. Es un privilegio”, confesó el futbolista de 20 años.

Por otro lado, también destacó el apoyo que está recibiendo de Ronaldo Martínez para adaptarse a esta nueva etapa en su carrera: “Ronaldo es un tipazo, es como mi hermano. Nos vamos todos los días a la práctica juntos”.

Comentó que buscó “una casa cerca de Ronaldo y encontré. Me adapté rápido”. Para finalizar, el lateral por izquierda dijo que no pierde la ilusión por estar en la Copa del Mundo representando a Paraguay.

“Ayer me escribió del cuerpo técnico de (Gustavo) Alfaro y me felicitó. Estuvimos hablando después del partido. En la semana me escribe”, expresó en charla para el programa Fútbol a lo Grande.

“Uno sueña con estar ahí, pero creo que al que le toque ir, hay que apoyar. Por algo será llamado y confiar en ese grupo que va a dar lo mejor en la Copa del Mundo”, sentenció.