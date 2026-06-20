Alemania vs. Costa de Marfil: Paso a paso

La estadounidense Tori Penso arbitrará el jueves el partido del grupo A del Mundial 2026 entre República Checa y Sudáfrica, en Atlanta, con lo que se convertirá en la segunda mujer en dirigir un encuentro de la máxima competición de selecciones masculina.
En medio de la efervescencia futbolera por el Mundial 2026, México recibe el torneo con una serie de demandas sociales que buscan aprovechar la atención internacional que acompaña al evento, desde la crisis de desapariciones y las protestas magisteriales hasta reclamos por vivienda, agua y espacio público.
La capital mexicana amaneció este jueves consciente de que los ojos del planeta están puestos en el Estadio Azteca, donde comenzará a rodar el balón a las 13:00 hora local (21:00 CET/19:00 GMT) en el partido que enfrentará a México y Sudáfrica y que dará comienzo al Mundial 2026, y en medio de un ambiente de ilusión y tensión debido a las protestas sociales de los últimos días.