Alderete no entrena y especulan una salida

Getafe debía disputar ayer un partido amistoso contra el Valladolid (suspendido por el estado del campo de juego), y el martes el entrenador José Bordalás cerró los aprestos para el mismo.

Sin embargo, del entrenamiento no formó parte Alderete, como reportaron periodistas españoles. Hace semanas que Alderete es pretendido por clubes de la Premier League inglesa y de la Serie A italiana. Por ello, los rumores acerca de que el propio jugador se encuentra presionando por su salida son cada vez más potentes.