07 ago. 2025

Alderete no entrena y especulan una salida

El defensor paraguayo, Omar Alderete, sin explicación de su parte ni del club, no estuvo en el último entrenamiento de Getafe, por lo que las especulaciones sobre su futuro se dispararon en las últimas horas.

Agosto 07, 2025 07:55 a. m. • 
Por Redacción D10
Omar Alderete

Omar Alderete, jugador paraguayo del Getafe.

Foto: Gentileza - Getafe

Getafe debía disputar ayer un partido amistoso contra el Valladolid (suspendido por el estado del campo de juego), y el martes el entrenador José Bordalás cerró los aprestos para el mismo.

Sin embargo, del entrenamiento no formó parte Alderete, como reportaron periodistas españoles. Hace semanas que Alderete es pretendido por clubes de la Premier League inglesa y de la Serie A italiana. Por ello, los rumores acerca de que el propio jugador se encuentra presionando por su salida son cada vez más potentes.

Redacción D10