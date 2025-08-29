Ahora sí: Julio Enciso será adquirido por el Grupo BlueCo

De acuerdo con la información compartido por el periodista Fabrizio Romano, el paraguayo Julio Enciso y el Brighton ya tienen todo acordado para que el jugador pueda sumarse al Grupo BlueCo y continuar su carrera deportiva en el Racing de Estrasburgo.

🚨 EXCLUSIVE: Julio Enciso deal has just been sealed by BlueCo group, here we go confirmed! 🔵🇵🇾



Deal agreed with Brighton, medical 100% completed as Enciso signs until 2030.



Understand Enciso joins Strasbourg immediately on permanent deal, with potential future at Chelsea. pic.twitter.com/01kMRx5ClS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2025

Este grupo empresarial también es dueño del Chelsea por lo que el atacante guaraní tiene grandes chances de recalar en el conjunto londinense próximamente. El jugador de 21 años pasó todas las pruebas médicas a las que el grupo les sometió.

El vínculo es por cinco años. En un principio, las negociaciones se complicaron debido a los controles médicos, que finalmente superó el paraguayo. La negociación se cerró en € 18.500.000, más € 2.500.000 en objetivos.