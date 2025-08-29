29 ago. 2025
Fútbol Internacional

Ahora sí: Julio Enciso será adquirido por el Grupo BlueCo

El Brighton, donde milita el paraguayo Julio Enciso tiene todo acordado con el Grupo BlueCo para que el atleta sea jugador del Racing de Estrasburgo, y con un potencial futuro en el Chelsea.

Agosto 29, 2025 04:39 p. m. • 
Por Redacción D10
Julio Enciso

Julio Enciso fichará por uno de los equipos del grupo empresarial que es dueño del Chelsea.

Foto: Gentileza - Fabrizio Romano

De acuerdo con la información compartido por el periodista Fabrizio Romano, el paraguayo Julio Enciso y el Brighton ya tienen todo acordado para que el jugador pueda sumarse al Grupo BlueCo y continuar su carrera deportiva en el Racing de Estrasburgo.

Este grupo empresarial también es dueño del Chelsea por lo que el atacante guaraní tiene grandes chances de recalar en el conjunto londinense próximamente. El jugador de 21 años pasó todas las pruebas médicas a las que el grupo les sometió.

El vínculo es por cinco años. En un principio, las negociaciones se complicaron debido a los controles médicos, que finalmente superó el paraguayo. La negociación se cerró en € 18.500.000, más € 2.500.000 en objetivos.

Julio Enciso Chelsea Estrasburgo
Redacción D10
