19 ago. 2025
Fútbol Internacional

Aerolíneas Argentinas critica comportamiento de delegación de Peñarol

Aerolíneas Argentinas criticó este martes el comportamiento del plantel del Peñarol uruguayo durante el vuelo a Buenos Aires para enfrentar este martes a Racing Club en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Agosto 19, 2025 03:56 p. m. • 
Por Redacción D10
Peñarol

La aerolínea de bandera argentina se hizo eco de un video viralizado en redes sociales.

Foto: Captura

Según la compañía, durante el trayecto, los jugadores golpearon y sacudieron con fuerza los asientos mientras cantaban.

La aerolínea de bandera argentina se hizo eco de un video viralizado en redes sociales en el que se ve a los jugadores de Peñarol cantar, saltar y agitar los respaldos de sus asientos durante el vuelo que los trasladó el lunes a la capital argentina, a pesar del pedido de una azafata de que no lo hicieran.

“Nuestra obsesión es la seguridad de nuestros pasajeros. Nuestra pasión está puesta en darles el mejor servicio. Lamentamos este tipo de actitudes que nada tienen que ver con el deporte”, expresó Aerolíneas en su cuenta de X, y mencionó al equipo uruguayo.

La mención de la aerolínea de su “obsesión por la seguridad” resulta una referencia a parte de los cánticos de los jugadores, que durante el vuelo corearon el ya tradicional “la Copa Libertadores es mi obsesión”.

En respuesta al mensaje de Aerolíneas Argentinas, Gonzalo Moratorio, integrante de la directiva de Peñarol, también utilizó esa red para publicar un video compartido por la misma aerolínea el 16 de diciembre de 2022 durante el Mundial de Catar.

Las imágenes muestran a hinchas argentinos que cantan y saltan sobre sus asientos durante un vuelo a Doha dos días antes de que la Albiceleste conquistara el título en una final contra Francia.

“Hola Aerolíneas, ¿de esto qué me decís? ¡Dejémonos de joder!”, añadió Moratorio.

Según medios locales, durante la madrugada del martes, la calma en el hotel donde se concentra el Manya fue alterada por el estallido de bombas de estruendo y pirotecnia, presuntamente activados por fanáticos de la Academia.

Racing recibirá este martes a Peñarol en ‘el Cilindro’ de Avellaneda en busca de la clasificación a cuartos de final tras haber caído en la ida por 1-0 en Montevideo.

El partido de ida resultó de mucha tensión en la cancha y las tribunas ya que los seguidores de Racing denunciaron maltratos y que debieron permanecer más de ocho horas dentro del estadio Campeón del Siglo por decisión de la policía uruguay.

Para el partido de vuelta se esperan hoy en las gradas unos 4.000 hinchas del Carbonero.

El ganador de esta serie se enfrentará en cuartos de final con el mejor del duelo entre el Vélez Sarsfield argentino y el Fortaleza brasileño.

Copa Libertadores Peñarol
Redacción D10
