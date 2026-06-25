24 jun. 2026
Copa del Mundo

¿A qué paraguayo teme el entrenador de Australia?

Tony Popovic, entrenador de la selección de Australia, se refirió a Paraguay en la previa del enfrentamiento de mañana. ¿Qué dijo?

Junio 24, 2026 09:37 p. m. • 
Por Redacción D10
Australia Training And Training - FIFA World Cup 2026

SEATTLE, WASHINGTON - JUNE 18: Head coach Tony Popovic of Australia talks to the media ahead a press conference one day ahead of the FIFA World Cup 2026 Group D match between USA and Australia at Seattle Stadium on June 18, 2026 in Seattle, Washington. Soobum Im/Getty Images/AFP (Photo by Soobum Im / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

SOOBUM IM/Getty Images via AFP

El director técnico de la selección de Australia, Tony Popovic, no escatimó en elogios al analizar a su próximo rival, Paraguay, en la víspera del crucial enfrentamiento de este jueves en San Francisco. Con un discurso cargado de realismo y respeto mutuo, el estratega australiano dejó en claro que es plenamente consciente del potencial de la Albirroja. Popovic enfatizó que el conjunto sudamericano cuenta con “jugadores individuales muy fuertes”, lo que obliga a los Socceroos a planificar el partido con una altísima dosis de concentración para contrarrestar las virtudes de su oponente.

Dentro del análisis de las individualidades paraguayas, el entrenador oceánico hizo una mención especial a la principal joya del equipo conducido por Gustavo Alfaro. "(Julio) Enciso es un jugador buenísimo, lo hemos visto en su actuación en la Copa Mundial hasta ahora”, destacó Popovic, demostrando que el atacante del Brighton es el principal foco de atención para la defensa australiana. El técnico reconoció el desequilibrio y la velocidad del joven extremo, catalogándolo como una de las amenazas más serias para las aspiraciones de su equipo.

Sin embargo, Popovic sabe perfectamente que Paraguay no depende de un solo futbolista. En sus declaraciones, también puso la lupa sobre otras piezas clave que vienen sosteniendo el rendimiento colectivo del equipo en la gran cita internacional. “También otros, como (Diego) Gómez y (Matías) Galarza, han ayudado en la victoria contra Turquía”, señaló.

Finalmente, el timonel de los Socceroos resumió la postura con la que su plantel saltará al terreno de juego. “Somos conscientes de sus fortalezas, pero esperamos enfrentar ese desafío. Esperamos enfrentar un Paraguay muy fuerte. Respetamos mucho al equipo, pero también confiamos en nosotros mismos”, concluyó.

Mundial FIFA 2026 Paraguay Australia
Redacción D10
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