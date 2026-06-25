¿A qué paraguayo teme el entrenador de Australia?

El director técnico de la selección de Australia, Tony Popovic, no escatimó en elogios al analizar a su próximo rival, Paraguay, en la víspera del crucial enfrentamiento de este jueves en San Francisco. Con un discurso cargado de realismo y respeto mutuo, el estratega australiano dejó en claro que es plenamente consciente del potencial de la Albirroja. Popovic enfatizó que el conjunto sudamericano cuenta con “jugadores individuales muy fuertes”, lo que obliga a los Socceroos a planificar el partido con una altísima dosis de concentración para contrarrestar las virtudes de su oponente.

Dentro del análisis de las individualidades paraguayas, el entrenador oceánico hizo una mención especial a la principal joya del equipo conducido por Gustavo Alfaro. "(Julio) Enciso es un jugador buenísimo, lo hemos visto en su actuación en la Copa Mundial hasta ahora”, destacó Popovic, demostrando que el atacante del Brighton es el principal foco de atención para la defensa australiana. El técnico reconoció el desequilibrio y la velocidad del joven extremo, catalogándolo como una de las amenazas más serias para las aspiraciones de su equipo.

Sin embargo, Popovic sabe perfectamente que Paraguay no depende de un solo futbolista. En sus declaraciones, también puso la lupa sobre otras piezas clave que vienen sosteniendo el rendimiento colectivo del equipo en la gran cita internacional. “También otros, como (Diego) Gómez y (Matías) Galarza, han ayudado en la victoria contra Turquía”, señaló.

Finalmente, el timonel de los Socceroos resumió la postura con la que su plantel saltará al terreno de juego. “Somos conscientes de sus fortalezas, pero esperamos enfrentar ese desafío. Esperamos enfrentar un Paraguay muy fuerte. Respetamos mucho al equipo, pero también confiamos en nosotros mismos”, concluyó.