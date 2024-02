A Bruno le sedujo el proyecto de Cerro en Libertadores

“Estar en la Libertadores con Cerro es importante y es un gran objetivo que tenemos con el plantel. El presidente (Juan José Zapag) me habló del objetivo que tiene el club, sabemos que vamos a competir en Libertadores y eso le motiva a cualquier jugador”, expuso el jugador acerca de lo que fue su retorno a Barrio Obrero tras 8 años.

El defensor además refirió: “La decisión de volver a Cerro se dio porque el club me demostró el proyecto que tiene, y también estar cerca de la Selección; estar en Boca también tenía ese foco, pero al no tener minutos, eso se me complicaba”, agregando para lo que se viene: “Ahora tenemos el clásico, sabemos que no se juegan, sino hay que ganarlos. Vamos a plantear de esa forma y vamos a ir a buscar esa victoria y demostrar que estamos preparados para pelear el título”.