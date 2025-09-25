25 sept. 2025
29 de Septiembre es el campeón de la Copa de Oro

29 de Septiembre alcanzó la gloria máxima en la Copa de Oro de fútbol de salón 2025.

Septiembre 25, 2025 04:08 p. m. • 
Por Redacción D10
552350630_792425603543648_4551393622867436239_n.jpg

Derlis Delgado levanta la Copa de Oro, entregada por el presidente de la FPFS, el abogado Juan Luis Gamarra (derecha).

Foto: MQ Fotografías

29 de Septiembre confirmó en la última fecha del Cuadrangular Final que fue el mejor equipo de la Copa de Oro de fútbol de salón.

El populoso elenco del barrio Sajonia superó en la última fecha del Cuadrangular Final a La Merced por 4-2 y ganó sus tres partidos de esta última etapa del certamen.

A primera hora, Atenas goleó 6-1 a Fomento de Barrio Obrero y se quedó con el vicecampeonato.

Posiciones finales: 29 de Septiembre 6 puntos (campeón), Atenas 4 (vicecampeón), Fomento 1 (tercero) y La Merced 1 (tercero).

Goleador: Tadeo Morel 23 goles (Atenas).

Valla menos vencida: Derlis Delgado y Santiago Ayala (29 de Septiembre).

Redacción D10
