29 de Septiembre es el campeón de la Copa de Oro

29 de Septiembre confirmó en la última fecha del Cuadrangular Final que fue el mejor equipo de la Copa de Oro de fútbol de salón.

El populoso elenco del barrio Sajonia superó en la última fecha del Cuadrangular Final a La Merced por 4-2 y ganó sus tres partidos de esta última etapa del certamen.

A primera hora, Atenas goleó 6-1 a Fomento de Barrio Obrero y se quedó con el vicecampeonato.

Posiciones finales: 29 de Septiembre 6 puntos (campeón), Atenas 4 (vicecampeón), Fomento 1 (tercero) y La Merced 1 (tercero).

Goleador: Tadeo Morel 23 goles (Atenas).

Valla menos vencida: Derlis Delgado y Santiago Ayala (29 de Septiembre).