Villalba sella el triunfo de Barcelona en la cancha de Liga de Quito

El centrocampista ecuatoriano Jhonny Quiñónez abrió la cuenta a los 4 minutos y Villalba puso la guinda en el 88.

En el duelo de entrenadores, el venezolano César Farías se impuso al brasileño Tiago Nunes, que sumó su segunda derrota como local.

El conjunto quiteño se quedó en el cuarto lugar con 10 puntos, mientras Barcelona alcanzó las 12 unidades.

La séptima fecha continuará este sábado con los partidos entre Independiente del Valle y Orense, Universidad Católica y Guayaquil City y Emelec y Deportivo Cuenca.