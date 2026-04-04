Villalba sella el triunfo de Barcelona en la cancha de Liga de Quito

El centrocampista ecuatoriano Jhonny Quiñónez abrió la cuenta a los 4 minutos y Villalba puso la guinda en el 88.
En el duelo de entrenadores, el venezolano César Farías se impuso al brasileño Tiago Nunes, que sumó su segunda derrota como local.
El conjunto quiteño se quedó en el cuarto lugar con 10 puntos, mientras Barcelona alcanzó las 12 unidades.
La séptima fecha continuará este sábado con los partidos entre Independiente del Valle y Orense, Universidad Católica y Guayaquil City y Emelec y Deportivo Cuenca.
¡LO GANÓ BARCELONA! Así llegó el 2-0 de Barcelona ante Liga de Quito, Tito Villalba aprovechó el gran centro de Jefferson Intriago para empujar la pelota a las redes.— Andrés Illingworth (@aillingworth96) April 4, 2026
El equipo de Farías justo ganador, superó en todo aspecto a los albos. pic.twitter.com/A2OCJA2zpE