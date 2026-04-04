06 abr. 2026
Fútbol Internacional

Villalba sella el triunfo de Barcelona en la cancha de Liga de Quito

Héctor Villalba selló este viernes el triunfo de Barcelona por 0-2 en la cancha de Liga de Quito y el ascenso del club guayaquileño al segundo puesto de la Liga ecuatoriana.

Abril 04, 2026 08:13 a. m. • 
Por Redacción D10
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Tito Villalba volvió a anotar para el cuadro amarillo.

Foto: @BarcelonaSC

El centrocampista ecuatoriano Jhonny Quiñónez abrió la cuenta a los 4 minutos y Villalba puso la guinda en el 88.

En el duelo de entrenadores, el venezolano César Farías se impuso al brasileño Tiago Nunes, que sumó su segunda derrota como local.

El conjunto quiteño se quedó en el cuarto lugar con 10 puntos, mientras Barcelona alcanzó las 12 unidades.

La séptima fecha continuará este sábado con los partidos entre Independiente del Valle y Orense, Universidad Católica y Guayaquil City y Emelec y Deportivo Cuenca.

Fútbol Internacional Barcelona Héctor Villalba
Redacción D10
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