13 jun. 2026
Fórmula 1

Russell logra la ‘pole’ en Barcelona

El inglés George Russell (Mercedes) saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, el séptimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Montmeló, por delante de su compatriota Lewis Hamilton y del italiano Andrea Kimi Antonelli, ambos de Ferrari.

Junio 13, 2026 12:42 p. m. • 
Por Redacción D10
AUTO-PRIX-F1-ESP-CATALONIA-QUALIFYING

George Russell celebra la pole que logró en Montmeló.

Foto: AFP

Russell, de 28 años, logró la décima ‘pole’ de su carrera -la tercera del año- al dominar la calificación, en cuya tercera y decisiva ronda cubrió, con el neumático blando, los 4.657 metros del circuito catalán en un minuto, 14 segundos y 679 milésimas, 64 menos que el séptuple campeón del mundo -que sale segundo- y con 319 de ventaja sobre Antonelli, líder destacado del Mundial.

El inglés Lando Norris (McLaren), último ganador en el Circuit y que defiende título, marcó el cuarto crono y acompañará a Antonelli en la segunda fila de la parrilla. Una por delante de la que ocuparán los dos pilotos de Red Bull: el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen -quinto- y el francés Isack Hadjar.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) arrancará decimotercero, mientras que el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) lo hará desde la decimonovena posición. En cuanto a los españoles, Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) arrancarán decimosexto y el vigésimo segundo, respectivamente

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