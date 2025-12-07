Lando Norris, nuevo campeón del mundo de Fórmula Uno

Norris, de 26 años, se convirtió en el undécimo piloto británico en ganar el Mundial de Fórmula Uno, en cuyo historial sucedió a Verstappen, campeón las cuatro ediciones anteriores; tras acabar tercero una carrera que su compañero, el australiano Oscar Piastri, concluyó en segunda posición; y el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin), en la sexta.

El otro español, Carlos Sainz (Williams) -el primer compañero que tuvo Norris en la F1, cuando debutó, en 2019, en McLaren- concluyó decimotercero en Abu Dabi, donde el argentino Franco Colapinto (Alpine) finalizó vigésimo la jornada en la que Verstappen firmó su octavo triunfo del año, el septuagésimo primero de su trayectoria en la F1.

Alonso cruzó la meta por detrás del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y del inglés George Russell (Mercedes), que fueron cuarto y quinto, respectivamente, en el circuito de la capital de los Emiratos Árabes Unidos; donde el francés Esteban Ocon (Haas) fue séptimo.

El séptuple campeón inglés Lewis Hamilton (Ferrari) acabó octavo, un puesto por delante del alemán Nico Hülkenberg (Kick Sauber), que protagonizó la remontada del día al avanzar nueve plazas para concluir noveno.

También entró en los puntos, al acabar décimo, el canadiense Lance Stroll, compañero de Alonso en Aston Martin.

Norris, subcampeón el año pasado, concluyó el Mundial con 423 puntos, sólo dos más que Verstappen y con trece de ventaja sobre Piastri.