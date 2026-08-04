Vélez derrotó a Independiente y quedó de líder con puntaje ideal

En un duelo que reunía a dos invictos y ganadores, el ‘Fortín’ se impuso como local con el gol del juvenil Thiago Aguirre para sumar su tercera victoria en fila y quedar como único puntero de su grupo con tres puntos de ventaja sobre su vencido, Gimnasia y Esgrima de Mendoza e Instituto de Córdoba, en un tabla que tiene a Boca Juniors, Unión de Santa Fe y Platense como colistas con una unidad.

En la zona B, en tanto, los líderes con puntaje ideal de nueve son Argentinos Juniors, que el sábado venció 0-1 a Belgrano en Córdoba, y Barracas Central, que el domingo se impuso también por 0-1 ante Deportivo Riestra.

River Plate, en tanto, es el único colista en este grupo sin puntos luego de acumular tres derrotas en este Torneo Clausura y cinco en total, en una situación que no se registraba desde la era amateur en 1911.

En otros resultados de este lunes, en la antesala de lo que será el clásico porteño del próximo domingo, San Lorenzo perdió como visitante por 0-1 ante Central Córdoba de Santiago del Estero, y Huracán empató en cero como local con Atlético Tucumán.

Además, en este lunes Talleres de Córdoba goleó por 0-4 a Platense y Sarmiento de Junín se impuso por 2-1 frente a Independiente Rivadavia de Mendoza, mientras que el sábado Racing Club había perdido 1-3 con Tigre en un resultado que desencadenó con abucheos y cánticos contra la Comisión Directiva y el presidente Diego Milito.

Este miércoles se disputarán dos partidos pendientes de la segunda fecha: Boca Juniors-Estudiantes de La Plata y Tigre-Belgrano, mientras que el jueves el torneo se pondrá al día con el cruce Unión de Santa Fe-Lanús.