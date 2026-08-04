04 ago 2026
Fútbol Internacional

El polémico Melgarejo se “arrepiente” tras sanción de un año

El entrenador argentino del Cienciano, Horacio Melgarejo, afirmó que está “arrepentido” de las declaraciones insultantes que dio sobre uno de los torneos del fútbol peruano, que llevaron a su suspensión durante un año de las competencias nacionales, pero añadió que tampoco ha “matado a nadie”.

Agosto 4, 2026 07:23 a. m. • 
Por Redacción D10
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Horacio Melgarejo (C) entrenador de Cienciano de Perú.

Foto: @Club_Cienciano

“Estoy totalmente arrepentido por el mal uso de mis palabras. Como cabeza de grupo quiero colaborar para mejorar el fútbol peruano y sé que esa no fue la forma”, declaró Melgarejo a la emisora Radio Ovación.

El pasado 17 de julio, la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) suspendió al estratega por un año de todas las competiciones organizadas por la Liga de Fútbol Profesional Peruana tras haber declarado que la Copa de la Liga, un torneo paralelo a la Liga 1 nacional, es una “mierda”.

La comisión también le impuso una multa equivalente a 100.000 soles o 33.448 dólares.

Melgarejo emitió sus duras declaraciones luego de que el Cienciano fuera eliminado el pasado 10 de julio de la Copa de la Liga, tras perder como local por 3-2 ante el ADT.

“La verdad, no nos gusta perder, el equipo dio lo máximo; pero, por otro lado, feliz por salir de esta copa de mierda, que a la Federación se le ocurre hacer”, declaró al término de ese partido.

Posteriormente, el entrenador pidió disculpas a la FPF y a los encargados del torneo por sus afirmaciones y señaló que “no fueron las declaraciones apropiadas en el momento”.

El estratega, que sigue al frente del Cienciano, aunque no puede dirigir en el campo de juego, remarcó que espera que la apelación que ha presentado “sea escuchada”, ya que, según dijo, confía plenamente en la Comisión Disciplinaria de la FPF.

“Tampoco maté a nadie para recibir una sanción de esta magnitud”, acotó.

Melgarejo, quien es conocido en Perú por sus polémicas declaraciones, agregó que quiere “cambiar esa imagen” y, por ese motivo, ha pedido “ayuda a profesionales porque sentía que no podía manejar esas situaciones”.

“Llevo un mes trabajando en ello y me está haciendo bastante bien. Estoy muy agradecido con el Perú y con el fútbol peruano por abrirme las puertas, y espero que el día que me toque irme se me recuerde por cosas positivas”, concluyó.

Con Melgarejo en el banquillo, el Cienciano eliminó el pasado 29 de julio de la Copa Sudamericana al Lanús argentino, el campeón defensor al que goleó por 4-0, y avanzó a los octavos de final del torneo, en la cual se encontrará con el Botagofo.

El último domingo, el equipo cusqueño también derrotó por 2-0 al Universitario de Deportes, vigente tricampeón del torneo peruano, y las indicaciones a ras de cancha estuvieron a cargo del asistente técnico argentino Cristian Ruggeri.

Fútbol Internacional Cienciano Perú
Redacción D10
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