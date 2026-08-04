04 ago 2026
Fútbol Internacional

El seleccionador de Cabo Verde ficha por el Berkane marroquí

Pedro Leitao Brito, Bubista, el técnico que llevó a Cabo Verde a su primer Mundial y que lo guio hasta los dieciseisavos de final, se ha convertido en el nuevo entrenador del equipo marroquí Berkane.

Agosto 4, 2026 06:53 a. m. • 
Por Redacción D10
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Bubista tendrá un nuevo desafío deportivo.

Foto: Redes

Bubista, que ha firmado hasta 2028, inicia así su primera etapa como técnico fuera de su país, ya que antes de dirigir al equipo nacional entrenó a equipos como Mindelense, Academica do Mindelo, Sporting de Praia y Batuque.

Cabo Verde, uno de los debutantes en la cita mundialista fue una de las sensaciones del pasado Mundial 2026. Comenzó con un inesperado empate ante España, a la postre la campeona, y superó la fase de grupos tras también igualar ante Uruguay y Arabia Saudí. En dieciseisavos forzó la prórroga ante Argentina, la defensora del título que alcanzó la final, tras un intenso partido en el que solamente cedió en la prórroga por 3-2.

El equipo y el propio técnico se ganaron el reconocimiento del mundo y ahora llega a un equipo como el RS Berkane que ganó la liga marroquí en 2025 y que entre otros logros ha conseguido tres Copas de la Confederación africana y una Supercopa continental, y que la campaña pasada concluyó segundo tras el MAS Fez.

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Redacción D10
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