Varios paraguayos mantienen intactas posibilidades de campeonar

Con presencia de 269 ajedrecistas, de 20 países del Continente, arrancó con éxito este domingo el XIII Panamericano de Ajedrez Escolar en el Complejo Ueno Arena del Comité Olímpico Paraguayo (COP), organizado por la Federación Paraguaya de Ajedrez (FEPARAJ) y la Confederación de Ajedrez de América (CCA); y cuenta con el apoyo, además del COP, de la Secretaría Nacional de Deportes.

El evento, que por primera vez se lleva a cabo en el país, se desarrollará hasta el próximo sábado 19 de octubre; y cuenta con una participación récord en eventos ajedrecísticos de 140 niños paraguayos.

Los y las representantes nacionales compiten con posibilidades de alzarse con el podio en todas las categorías en competencia separadas tanto por edad como por género y van desde Sub 7 hasta Sub 17, tanto en Absoluto como en Femenino.

Entre otros, Olivia Moreno, Sofía Torales y Edgar Espinoza en Sub 7; Victoria Villalba, Cecilia Centurión, Marcelo Leith Acosta, John Schmidt y Emmanuel Veloso en Sub 9; Valentina Moreno, Oliver Salomón y Benjamín Ayala en sub 11; Sofía Torres; Verónica González; Jimena Lugo, el campeón mundial de Ajedrez escolar, Enzo Viñales, e Iván Torales en Sub 13; la WCM Fiorella Mayeregger, Ezequiel Amarilla y Facundo Navarro en la sub 15; y la WCM Renata Mayeregger y Renato Franco en la Sub 17 son los principales candidatos de alzarse el podio en presentación de Paraguay.

El torneo se realiza en tres modalidades, Ajedrez Clásico a una cadencia de 90’+3”; Ajedrez Rápido (10’+3”) Ajedrez Blitz (5’+2”) otorgando títulos (CM, WCM, FM, WFM) en todas las categorías a los primeros ubicados.

Para seguir la transmisión en línea de las principales mesas:

Link aquí

Para conocer más sobre las partidas y posiciones en las diferentes rondas:

https://chess-results.com/tnr1034860.aspx?lan=2&art=0&flag=30