Los duelos: Campoalto vs. Humaitá (Polideportivo San Luis), Presidente Hayes vs. Afemec (Fortín de Tacumbú), Sport Colonial vs. Star’s Club (Tacumbú), Recoleta FC vs. Olimpia (Recoleta), 3 de Mayo vs. Exa Ysaty (3 de Mayo) y San Cristóbal vs Cerro Porteño (San Cristóbal).

Todos los juegos arrancan a las 21:00. Lideran: Afemec 18 puntos; (Grupo A), Olimpia con 15 (GB) y Cerro Porteño con 16 (GC).