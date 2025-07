Cruces definidos en la Liga Premium

Tres juegos se cumplirán el viernes 25, todos desde las 21:00: Afemec vs. Exa Ysaty (Polideportivo de Afemec de Lambaré), Recoleta vs. Olimpia (Estadio del Club Recoleta) y San Cristóbal vs. Star’s Club (Polideportivo San Cristóbal). La ronda en la ida se completa el sábado 26 en el Polideportivo de la Cooperativa de Capiatá, con el choque entre Cerro Porteño vs. Campoalto.

Las revanchas serán programadas por la Divisional en la próxima semana.

En la Liguilla, los mejores equipos fueron Afemec, Olimpia y Cerro Porteño, que ganaros sus respectivas series sin conceder derrotas.