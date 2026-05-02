02 may. 2026
Tenis

El récord de Sinner; el reto de Zverev

Por primera vez desde el 2016, cuando Novak Djokovic y Andy Murray coincidieron el último día de competición, los dos primeros cabezas de serie del Masters 1000 de Madrid se enfrentan por el título: el número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, y el dos veces campeón, el alemán Alexander Zverev.

Mayo 02, 2026 08:58 a. m. • 
Por Redacción D10
Jannik Sinner

Jannik Sinner, tenista número uno del mundo.

Foto: AFP

Grandes objetivos están sobre la mesa en la pista Manolo Santana de la Caja Mágica, hitos y metas para ambos. Sinner, que hasta este año no había sobrepasado los cuartos de final, aspira a conquistar uno de los Masters 1000 que faltan en su palmarés y, además, levantar su quinto trofeo de esta entidad consecutivo. Desde París 2025. Después llegaron Indian Wells, Miami y Montecarlo. Nadie antes lo logró.

Erigido en el cuarto hombre capaz de alcanzar la final en todos los Masters 1000 que forman parte del calendario ATP desde que se crearon los eventos de este rango en 1990, junto al ‘Big Three’ (Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer) pero, además, a una edad más temprana que ellos, espera a Alexander Zverev, un habitual en la Caja Mágica que afronta la cuarta final de su carrera en Madrid, donde ha levantado dos títulos.

Sinner se dejó un set ante el francés Benjamin Bonzi, procedente de la fase previa, en segunda ronda. A partir de ahí pasó el rodillo el jugador de San Cándido de 24 años que superó con autoridad al danés Elmer Moller, al británico Cameron Norrie, al español Rafael Jódar y, en semifinales, al francés Arthur Fils, campeón en Barcelona hace una semana.

No ha perdido en tierra el italiano que cada vez saca más ventaja a Carlos Alcaraz, fuera de combate por lesión, en la carrera por el número uno del mundo. El transalpino, que estuvo al margen de la circulación el pasado año por la sanción por dopaje, ha aprovechado este 2026 para ganar todo lo que no jugó entonces. Hasta Roma, donde reapareció.

Acumula veintidós victorias seguidas tras los títulos de Indian Wells, Miami y Montecarlo y ya es el jugador nacido en la década del 2000 en amarrar 350 partidos ganados en su carrera.

En Masters 1000 sus números son igual de asombrosos. Con la lograda ante Fils el viernes, el transalpino lleva veintisiete triunfos en los torneos de esta clase (54-2 en sets) que le han llevado a su decimotercera final en eventos de este rango, de los que ha ganado ocho hasta el momento.

Sinner no pierde un partido desde que cayó en febrero, en los cuartos de final de Doha ante el checo Jakub Mensik. “Estoy muy feliz de poder disputar la final en Madrid. He ido a mas en el torneo y después de las primeras rondas, cuando es más difícil, he encontrad un gran nivel en el tramo final”, dijo el número uno del mundo.

El transalpino tiene tomada la medida a Zverev, que se convirtió en el tercer jugador en alcanzar cuatro finales del Masters 1000 de Madrid, junto a Rafa Nadal, que disputó ocho, y el suizo Roger Federer, que jugó cinco.

La séptima final Masters 1000 en tierra batida para el germano, que iguala el récord del austríaco Thomas Muster, llegó tras superar al belga Alexander Blockx en semifinales que completó su buen recorrido por la Caja Mágica.

El alemán que más partidos ha ganado sobre arcilla en la historia superó al argentino Mariano Navone y al francés Terence Atmane. Las complicaciones las tuvo con el checo Jakub Mensic, con el único que perdió un set, antes de imponerse en cuartos al italiano Flavio Cobolli.

Ha salido del bache Alexander Zverev que llevaba seis derrotas seguidas en semifinales Masters 1000 desde París 2024 y que apunta a igualar a Novak Djokovic en el tercer puesto de más títulos en Madrid, con tres corona. Ya ha logrado cuatro finales de un mismo evento en el circuito por primera vez en su carrera.

Sin embargo, asume la dificultad del desafío en la final el alemán que ha perdido los ocho últimos duelos con Sinner. Será la del domingo la decimocuarta vez que jueguen. El alemán ha ganado cuatro, al principio de los cara a cara. Pero después, desde la semifinal del Masters 1000 de Cincinnati del 2024, hasta la del Masters 1000 de Montecarlo hace unas semanas, el número uno del mucho ha ganado todo, las ocho. Entre ellas dos finales. La del Abierto de Australia y la del torneo de Viena, ambas el pasado curso.

“Estoy muy feliz de estar en la final. Han sido muchos partidos, muchas batallas desde el inicio del torneo”, señaló Zverev, campeón en el 2018 y 2021 y finalista en el 2022. “Tengo muchas ganas de jugar contra Sinner otra vez. Seguro que será un partido duro. Jugar contra el número uno te genera siempre presión. El tenis ahora mismo parece muy fácil para él. Espero ponérselo difícil el domingo.”, añadió el tenista germano.

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Redacción D10
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