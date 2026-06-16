15 jun. 2026
Copa del Mundo

Uruguay rescata un empate contra Arabia Saudí

Maxi Araújo salvó este lunes a Uruguay al marcar el gol del empate 1-1 con Arabia Saudí a los 80 minutos del partido.

Junio 15, 2026 09:17 p. m. • 
Por Redacción D10
Mundial de la FIFA 2026: Arabia Saudita - Uruguay

Abdulelah Alamri (i) de Arabia Saudita disputa un balón con Mathías Olivera de Uruguay en un partido del grupo H de la Mundial FIFA 2026.

FOTO: ALBERTO BOAL/EFE

Maxi Araújo salvó este lunes a Uruguay al marcar el gol del empate 1-1 con Arabia Saudí a los 80 minutos del partido que cerró la primera fecha del Grupo H de la Copa del Mundo 2026 y que se jugó en el estadio Hard Rock de Miami.

La selección árabe se había puesto en ventaja a los 41 minutos del primer tiempo con anotación del defensa Al Amri con un disparo a boca de jarro por un rebote que dio el portero uruguayo Fernando Muslera después de una jugada de tiro de esquina.

La etapa inicial produjo emociones solo en los últimos diez minutos porque ambos equipos se mostraron muy prevenidos y más dispuestos a no cometer errores que a buscar la victoria con decisión.

Esto, al final, le costó a Uruguay irse perdedor a los vestuarios.

Consciente del juego intrascendente del equipo, el seleccionador de Uruguay, el argentino Marcelo Bielsa, hizo dos cambios para el inicio del segundo tiempo: Agustín Canobbio y Juan Manuel Sanabria ingresaron por Darwin Núñez y Matías Viña, respectivamente, para darle más velocidad y cambio de ritmo al ataque.

La Celeste jugó para dar vuelta al marcador lo más pronto posible y arrinconó a la selección árabe, que no dio señales de perder la compostura y apostó al contraataque para buscar el tanto que le asegurara el triunfo.

Los uruguayos estuvieron tres veces cerca del empate, entre esas con un furioso disparo de Manuel Ugarte que mordió el palo derecho de la portería árabe a los 60 minutos.

Tanto insistió Uruguay por el gol de la igualdad, que lo consiguió a los 80 minutos cuando Araújo empalmó un remate cruzado de zurda a media altura que se le coló al portero Mohammed Al Owais.

El partido tuvo un ritmo frenético y la selección charrúa buscó el triunfo con su famosa garra, pero sin puntería ni claridad.

En la segunda fecha del Grupo H, Uruguay se medirá con Cabo Verde y Arabia Saudí con España, el próximo 21 de junio. EFE

Mundial FIFA 2026 Copa del mundo Uruguay
Redacción D10
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