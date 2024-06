Tucu Salazar en la mira de Nacional

El entrenador de Nacional, Víctor Bernay, conversó este miércoles con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y dio algunos detalles sobre los movimientos que viene haciendo el equipo de Barrio Obrero dentro del mercado de pases.

Un lateral derecho, un central, un volante y un extremo fueron los pedidos realizados por el entrenador argentino que en un momento dio a entender que uno de los nombres que figuran en carpeta es el del argentino Víctor Salazar.

“Estamos buscando un futbolista en el puesto de Tucu. Nosotros pasamos características y después se encarga Carlos Bonet con la comisión directiva de entablar conversaciones con los jugadores que reúnan las características que solicitamos. No sabemos como va encaminado porque hay dos o tres nombres. Hasta que no se concrete no sabemos más nada”, dijo en la 1080 AM.

El DT también comentó que solicitaron el retorno del lateral Gastón Benítez que sería el reemplazante de Daniel Rivas, si es que este termina siendo finalmente incluido en la lista de llamados para los Juegos Olímpicos.