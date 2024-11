Tonny Sanabria hizo llorar a su padre de alegría

“Hablé con él un rato, antes del partido. Después, cuando acabó me llamó y hablamos nuevamente: Me preguntó qué me pasaba, porque le dije en guaraní: ‘che jukata, che ra’y’ (me vas a matar, hijo) y me hizo llorar. Le dije que estaba llorando, pero de alegría, por su gran momento, que el país estaba feliz”, señaló don Antonio a medios radiales.

Tonny Sanabria, el delantero del Torino, lleva marcado cuatro goles en las Eliminatorias: Uno a Bolivia, dos a Venezuela y en la histórica remontada ante Argentina, de chilena.