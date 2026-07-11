FIFA vende por pedazos el césped de la final del Mundial

La tienda online de la FIFA ha comenzado a ofrecer los segmentos de pasto para los coleccionistas y aficionados, alentándolos a obtener un “artículo exclusivo” y “una pieza auténtica” de la historia del fútbol.

“Cada pieza contiene un fragmento original de la emblemática superficie de juego de la final, lo que la convierte en un artículo de colección único que celebra uno de los mayores eventos deportivos del mundo”, se lee en la descripción.

Las pequeñas porciones de césped estarán conservadas permanentemente en acrílico “de alta calidad” e integrado en un dispositivo USB de recuerdo, empacados en una pequeña caja.

El nuevo objeto de colección se suma al álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que presenta canciones de artistas de diversos continentes y géneros por un precio de 48 dólares.

Para aquellos que no pudieron obtener un boleto de entrada a los partidos en EE.UU., la FIFA está vendiendo la réplica oficial de la entrada personalizada con el nombre del comprador y los detalles de un supuesto asiento por un precio de 19 dólares.

La FIFA ha sido criticada por los elevados precios de las entradas, convirtiendo al Mundial 2026 en el más caro de la historia.

Los aficionados también se han quejado por la imposibilidad de llevar comida o agua a los estadios.