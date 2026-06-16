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16 jun. 2026
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Copa del Mundo
Irak vs. Noruega: Paso a paso
Irak choca con Noruega en el Boston Stadium, por la primera fecha del Grupo I de la Copa del Mundo.
Junio 16, 2026 06:00 p. m. •
Por
Redacción D10
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Mundial FIFA 2026
Irak
Noruega
Redacción D10
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