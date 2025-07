Saúl Ñíguez dijo que la llamada de Flamengo “no se puede rechazar”

"(La oferta de) Turquía es la más cercana. Realmente, económicamente era muy fuerte. Pero había muchas otras propuestas en Europa, incluso en España o en otros sitios. Pero, al final, cuando te llama un club como Flamengo tienes que ir, no se puede rechazar”, afirmó en una entrevista a Flamengo TV el exjugador del Atlético de Madrid, que desembarca por primera vez en el fútbol brasileño.

Saúl había iniciado negociaciones con el Trabzonspor turco, pero esta misma semana anunció que finalmente la transferencia “no sucedió debido a cuestiones personales”, según divulgó en su cuenta oficial de X.

El mediocampista de 30 años dijo que “lo que más conoce de Flamengo” es a través de Filipe Luís, actual entrenador del club carioca y excompañero de equipo de Saúl en el ‘Atleti’.

“Cuando él (Filipe Luís) estaba en el Atlético de Madrid, ya tenía pensado marchar a Flamengo. Siempre me hablaba del equipo y, sobre todo, de sus ‘fans’”, respondió.

El exlateral brasileño Filipe Luís abandonó en 2019 el Atlético de Madrid para reforzar al Flamengo primero como futbolista y más recientemente al mando del equipo.

“He seguido siempre sus pasos de entrenador. Hoy, que pueda ser mi entrenador, me gusta mucho, porque él me conoce y yo lo conozco a él y se lo que me va a pedir. Creo que eso es muy bueno para poder yo rendir mucho a mi nivel”, manifestó.

Sobre el calendario brasileño, afirmó que “desde los 17 años” está “acostumbrado a jugar cada tres días”.

“Al final, en el Atlético de Madrid, cuando juegas Champions (League), Copa y Liga, vas a jugar cada tres días. Estoy acostumbrado desde los 17 años a jugar cada tres días. Incluso te sientes mejor cuando empiezas a jugar todos los partidos y todos los días, te sientes mejor. Entonces eso no es un problema para mí", aseguró.

El ‘Fla’ está en segundo lugar del Campeonato Brasileño, con 33 puntos, justo por detrás de Cruzeiro, que lidera la liga con una unidad más pero con un partido de ventaja.

En agosto recibirá al Internacional de Porto Alegre en los octavos de final de la Copa Libertadores.