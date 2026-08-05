Salvador Cabañas: “Me da tristeza ver fútbol”

Salvador Cabañas cumple en la fecha 46 años y en charla con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080AM se refirió a su situación actual y los recuerdos que le genera el fútbol actual.

El histórico 10 de la Albirroja recordó que haber jugado para el país fue lo más lindo que le pasó en la vida. “El fútbol es lo que más me dió en el mundo y lo máximo fue jugar en la Selección Nacional”, arrancó diciendo.

Salvador dio una dura confesión al afirmar que le cuesta mirar el deporte que lo llevó al estrellato. “No veo fútbol porque me da tristeza y por eso no soy entrenador. Hoy disfruto de mi familia eso me da alegría”, reveló.

El Chava incluso mencionó que hay situaciones de juego de algunos futbolistas que le generan cierta indignación. “Cuando veo a un jugador equivocarse, digo: “Eso yo no me equivocaba”, por eso no miro mucho el fútbol actual”, mencionó.

Por último recordó una frase que le dijo a su padre en sus inicios en el fútbol. “Lo que más recuerdo es un día que le dije a mi papá: confía en mí, que algún día seré un gran futbolista”, cerró.

Salvador Cabañas se retiró del fútbol profesional a los 29 años debido a un atentado que sufrió en el Bar Bar donde recibió un disparo en la cabeza por parte de un narcotraficante mexicano.