19 oct. 2025
Tenis

Ruud conquista Estocolmo y acelera hacia Turín

El noruego Casper Ruud consiguió en el torneo de Estocolmo el decimocuarto título de su carrera, el segundo de 2025, al vencer en la final al francés Ugo Humbert por 6-2 y 6-3.

Octubre 19, 2025 01:49 p. m. • 
Por Redacción D10
Casper Ruud

Casper Ruud reina en Estocolmo.

Foto: Nils Petter Nilsson/EFE

El noruego, que añadió a su historial su segundo trofeo en una superficie que no es arcilla y el primero en pista cubierta, terminará la semana como décimo jugador del mundo, a 745 puntos del octavo, el italiano Lorenzo Musetti. El jugador de Oslo aún apunta hacia las Finales ATP por cuarta vez en su carrera.

El primer noruego en ganar en Estocolmo dominó la final, que cerró en solo 68 minutos con diecinueve golpes ganadores y solo dos errores no forzados para dejar los cara a cara con Humbert en tres victorias para cada jugador.

Ruud se reencontró con el éxito y sumó una nueva corona en 2025, la primera desde que ganó en el Masters 1.000 de Madrid el pasado mes de mayo. El francés, que aspiraba a su séptimo título ATP y que logró el pase a la final por el abandono del danés Holger Rune, lesionado en un tendón de Aquiles, asciende hasta el vigésimo cuarto lugar del ránking ATP. EFE

Tenis Casper Ruud Otros Deportes
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Arthur Rindeknech
Tenis
Rinderknech deja Shanghai sin otro favorito: Alexander Zverev
La remontada del francés Arthur Rindeknech ante el alemán Alexander Zverev (4-6, 6-3 y 6-2) contribuyó al descabezamiento de favoritos del Masters 1000 de Shanghai y a la felicidad del galo, por tercera vez en los octavos de final de un torneo de este nivel.
Octubre 06, 2025 03:55 p. m.
 · 
Redacción D10
Daniil Medvedev
Tenis
Medvedev se interpone otra vez en el camino de Davidovich
El ruso Daniil Medvedev se interpuso de nuevo en el camino del español Alejandro Davidovich (6-3 y 7-6(5)) y progresó en el Masters 1000 de Shanghái hacia los octavos de final que disputará ante el estadounidense Learner Tien.
Octubre 06, 2025 01:02 p. m.
 · 
Redacción D10
Novak Djokovic
Tenis
Djokovic sufre para avanzar a octavos
El serbio Novak Djokovic ganó al alemán Yannick Hanfmann en tres sets (6-4, 5-7 y 3-6), en dos horas y cuarenta y tres minutos, y accedió a octavos de final del Masters 1.000 de Shanghái (China), ronda en la que se medirá al español Jaime Munar.
Octubre 05, 2025 11:32 a. m.
 · 
Redacción D10
TENNIS-ATP-JPN
Tenis
Alcaraz se baja del Masters 1000 de Shanghái
Carlos Alcaraz, reciente ganador del torneo de Tokio, ha anunciado que no disputará el Masters 1000 de Shanghái que arranca este miércoles para recuperarse de las molestias físicas que arrastra.
Septiembre 30, 2025 02:06 p. m.
Carlos Alcaraz
Tenis
Alcaraz: “Tengo Australia en el punto de mira”
Con el trofeo del Abierto de Estados Unidos en sus manos y reinstalado en el número uno del mundo dos años después, Carlos Alcaraz dijo en una entrevista con EFE que su objetivo inmediato es completar el ‘Grand Slam’. “Tengo Australia en el punto de mira”, aseguró el tenista español.
Septiembre 08, 2025 02:24 p. m.
 · 
Redacción D10
TENNIS-USA-OPEN
Tenis
Alcaraz reconquista Nueva York y asalta el número uno del mundo
El español Carlos Alcaraz se proclamó este domingo campeón del Abierto de Estados Unidos por segunda vez en su carrera y recuperó el número uno del mundo dos años después tras derrotar a su gran rival, el italiano Jannik Sinner, en la final por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4.
Septiembre 07, 2025 07:12 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más