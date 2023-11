Roque deja su huella

Roque Santa Cruz sigue agigantando su legado en el fútbol paraguayo. Si bien no fue fundamental en este último título gumarelo, su labor fue más fuera que dentro de la cancha misma.

Con sus 42 años, el delantero trabaja de cerca con los chicos de las Formativas, que están ingresando a la Primera División, algo que ve factible como una alternativa a su futuro trabajo posprofesionalismo.

“Tengo muchas ganas de seguir ligado al fútbol, independientemente de la forma, me gusta mucho la formación, trabajar con los chicos y que nuestros jugadores tengan una mejor preparación para llegar a Primera. No solo eso, sino en la preparación personal, acortar la brecha entre los chicos paraguayos y los de otros países”, contó Santa Cruz a Fútbol a lo Grande 1080 AM.

Además, remarcó que en Libertad ocurre algo especial: “Hay una mentalidad que podemos compartir con los chicos, que ellos saben asimilar y se retroalimenta con los títulos (...). El plantel se enriquece por esa predisposición que tienen los chicos en mejorar”.

En espera. Consultado sobre un probable retiro a fin de temporada, Roque fue claro: “De mi parte no tomé ninguna decisión, igual que todos los años tengo que ver cómo termino, cómo estoy de fuerza, las ganas de jugar y de ahí conocer las necesidades del club, cómo ven el equipo y el plantel de jugadores que se van a quedar”.

Pero el delantero fue muy claro en sus sensaciones: “Estoy bien físicamente, me siento entero, en general, estoy muy contento, con los logros colectivos. La parte física me permite disfrutar de los entrenamientos y de los partidos, de ese lado no es un impedimento (...). De piernas, impecable; lo demás, veremos”, dijo sonriente Roque, quien llegó a su tercer título de Liga con Libertad y el undécimo en el fútbol local.

Apuesta a futuro

Roque también disipó las dudas sobre su relación con Norman Rieder, presidente del Sportivo Trinidense.

“Vía Jhonny (Santana) le conocí al presidente de Trinidense, hablamos mucho de ganadería y de fútbol. Pero no es como salió en la prensa. Sí tengo deseos de trabajar en la capacitación de los chicos de las Formativas del club”, apuntó.