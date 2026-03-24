24 mar. 2026
Ronda final en el Nacional de fútbol de salón

Caaguazú, Paranaense, Villa Hayes y Caacupé clasificaron para la ronda definitoria de la competencia de salonismo.

Marzo 24, 2026 02:59 p. m. • 
Por Redacción D10
Plantel de Caaguazú, que avanzó a la ronda del cuadrangular final.

Las selecciones de Caaguazú, Parananense, Villa Hayes y Caacupé se clasificaron para disputar las finales del Nacional de fútbol de salón “Caaguazú 2026", cuya ronda se cumplirá desde este miércoles 25 hasta el viernes 27, en el Municipal Caaguaceño.

Para la primera fecha, el miércoles 25, los compromisos son: Caaguazú vs. Caacupé (20:30) y Villa Hayes vs. Paranaense (22:30).

Fecha 2, jueves 26: Caaguazú vs. Villa Hayes (20:30) y Paranaense vs. Caacupé (22:30). Fecha 3, viernes 27 (horario a definir): Caacupe vs. Villa Hayes y Caaguazú vs. Paranaense.

En caso de juego extra, se disputará el sábado 28.

Redacción D10
Más contenido de esta sección
Franco Roncadelli_66387125.jpg
Otros Deportes
Paraguay Open 2026 se define en Rakiura
El Paraguay Open 2026 vivirá sus horas más determinantes este domingo en el Court Central de Rakiura, en la ciudad de Luque, con el partido de definición.
Marzo 22, 2026 08:59 a. m.
 · 
Redacción D10
Wimbledon
Otros Deportes
Wimbledon introduce el videoarbitraje
El torneo de Wimbledon incorporará el sistema de revisión por vídeo, que permitirá a los jugadores cuestionar decisiones del juez de silla, en línea con lo ya implementado en el Abierto de Estados Unidos y el Abierto de Australia.
Marzo 21, 2026 03:06 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-03-15 at 11.20.42 AM.jpeg
Otros Deportes
El CIT, campeón nacional en el Torneo de Menores de Natación
El Club Internacional de Tenis escribió una nueva página dorada en su historia deportiva al consagrarse campeón por equipos del Campeonato Nacional de Menores – Primera Etapa 2026, competencia organizada por la Federación Paraguaya de Deportes Acuáticos (FEPADA), disputada los días 13 y 14 de marzo en el Centro Acuático Nacional.
Marzo 19, 2026 04:44 p. m.
caaguazu futbol de salon
Otros Deportes
Todo listo para la gran fiesta del Nacional de fútbol de salón
Este viernes 20, en cuatro sedes, arranca la competencia de selecciones “Caaguazú 2026”
Marzo 19, 2026 03:15 p. m.
 · 
Redacción D10
Paola Genes futbol femenino Libertad
Otros Deportes
Libertad y Nacional ganan en el inicio del torneo Anual
Se puso en marcha el campeonato de fútbol femenino, que organiza la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).
Marzo 16, 2026 06:22 p. m.
 · 
Redacción D10
Daniel Vallejo
Otros Deportes
En Rakiura se inicia la llave principal del Paraguay Open
Daniel Vallejo hace su estreno este martes en la competencia que reúne a 21 competidores en la llave principal.
Marzo 16, 2026 06:19 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más