Ronda final en el Nacional de fútbol de salón

Las selecciones de Caaguazú, Parananense, Villa Hayes y Caacupé se clasificaron para disputar las finales del Nacional de fútbol de salón “Caaguazú 2026", cuya ronda se cumplirá desde este miércoles 25 hasta el viernes 27, en el Municipal Caaguaceño.
Para la primera fecha, el miércoles 25, los compromisos son: Caaguazú vs. Caacupé (20:30) y Villa Hayes vs. Paranaense (22:30).
Fecha 2, jueves 26: Caaguazú vs. Villa Hayes (20:30) y Paranaense vs. Caacupé (22:30). Fecha 3, viernes 27 (horario a definir): Caacupe vs. Villa Hayes y Caaguazú vs. Paranaense.
En caso de juego extra, se disputará el sábado 28.