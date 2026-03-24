Los Spurs avisan, OKC responde, los Lakers caen y Durant se estrella en Chicago

Durant acababa de superar a Michael Jordan y de convertirse en el quinto máximo anotador histórico en la NBA. Firmó otros 40 este lunes en el United Center, el templo de los Bulls y de la leyenda de ‘MJ’, pero sus Rockets cayeron 132-124.

Houston perdió tres de sus últimos cinco partidos y bajó a la sexta plaza del Oeste, cuando faltan solo once partidos para el final de la temporada.

Para el equipo de Ime Udoka fue una derrota inesperada, sobre todo considerada la gran actuación de Durant y el triple doble de 33 puntos, trece rebotes y diez asistencias de Alperen Sengun.

Los Bulls, ya sin opciones de postemporada, se dieron una alegría al ritmo de Collin Sexto (25 puntos) y Matas Buzelis (23).

Pulso OKC-Spurs

Sigue el pulso entre OKC y Spurs en lo más alto del Oeste. Los Thunder, vigentes campeones, celebraron su duodécimo triunfo consecutivo al sobreponerse a 35 puntos de VJ Edgecombe en su 123-103 en el campo de los Philadelphia 76ers.

Shai Gilgeous Alexander firmó otro día en la oficina con 22 puntos en una noche en la que Jalen Williams regresó al quinteto de OKC tras 17 partidos de baja por lesión.

Los Thunder no dejan de acelerar y mantuvieron su ventaja de tres partidos sobre unos Spurs que también viven un momento de forma espectacular.

Nadie ganó más partidos que ellos desde enero. Tienen un balance de 22-2 tras su cómodo 136-111 en el campo de los Miami Heat.

El francés Victor Wembanyama firmó un doble doble de 26 puntos y los Spurs celebraron su sexta victoria consecutiva.

Los texanos son segundos con un balance de 54-18, mientras que los Thunder tienen una marca de 57-15, a falta de diez partidos para el final de la temporada regular.

Derrota para Doncic

Los Angeles Lakers interrumpieron su racha de nueve victorias consecutivas al perder por 110-113 en su visita a los Detroit Pistons, líderes del Este, pese a los 32 puntos de Luka Doncic, que saltó a la pista tras la anulación de su suspensión por acumulación de técnicas decidida por la NBA.

Los Lakers llegaban a Detroit tras triunfar en el campo de los Orlando Magic con un triple sobre la bocina de Luke Kennard y este lunes saborearon una nueva victoria tras un parcial de 10-2 en los últimos cuatro minutos de partido.

Dannis Jenkins salió al rescate de Detroit en el momento clave y los Lakers sucumbieron pese a tener el último tiro, en las manos de Doncic, para enviar el duelo a la prórroga.

Los Mavs, oficialmente sin ‘playoffs’

Los Dallas Mavericks, revolucionados tras la salida de Doncic con destino Los Ángeles que dinamitó la NBA en febrero de 2025, se quedaron oficialmente fuera de la lucha por los ‘playoffs’ tras caer en casa contra los Golden State Warriors.

Los de la Bahía se llevaron un sufrido 137-131 en la prórroga pese a un nuevo partido en el que no pudieron contar con Steph Curry por una lesión de rodilla.

Moses Moody metió 23 puntos y Kristaps Porzingis aportó 22 para los Warriors frente a unos Mavs que desperdiciaron los 32 puntos del novato Cooper Flagg.

Entre los demás resultados, los Atlanta Hawks endosaron un duro 146-107 a unos Memphis Grizzlies repletos de ausencias, entre ellas la del canario Santi Aldama, que ya piensan en la próxima temporada.

Pascal Siakam lideró con 37 puntos la victoria 128-126 de los Indiana Pacers en el campo de los Orlando Magic y los Brooklyn Nets del español Jordi Fernández cayeron 134-99 en su visita a los Portland Trail Blazers.