Ronald Araujo retorna a Uruguay después de tratarse una lesión en España

El defensor uruguayo Ronald Araujo retornó este martes a Montevideo tras llevar a cabo un tratamiento médico en Madrid por una lesión en el gemelo y aseguró que no sabe cuándo podrá hacer su debut con la Celeste en el Mundial.

El futbolista llegó a primera hora de este martes al Aeropuerto Internacional de Carrasco, en las afueras de Montevideo, donde confirmó que -autorizado por el cuerpo técnico que encabeza el argentino Marcelo Bielsa- se trató con gente de su confianza.

“Tengo una pequeña lesión en el gemelo, por eso me fui a hacer el tratamiento” en Madrid, según explicó el jugador de Barcelona, quien agregó que tiene muchas ganas de disputar el Mundial.

Por otra parte, explicó que la lesión fue en un entrenamiento, aunque aclaró que no fue por la exigencia de estos, ya que “todo ha sido muy controlado”.

Asimismo, subrayó que ahora trabajará para estar en el primer partido y que si no puede disputarlo hará todo lo posible para jugar el siguiente.

“Prometo dar todo de mí para estar lo antes posible”, dijo Araujo, quien apuntó que, cuando se lesionó, recordó de inmediato lo que le ocurrió en la Copa del Mundo de 2022.

Convocado entonces por Diego Alonso, el jugador del Barcelona no puedo disputar por una lesión ninguno de los tres encuentros que jugó la Celeste antes de quedar eliminada en la fase de grupos.

Finalmente, al ser consultado por una publicación de su hermano en redes sociales hablando sobre su lesión que rápidamente se viralizó, indicó que se enteró cuando llegó a España y dijo que fue un error de este y que ya lo habló porque “son cosas que no deben pasar”.

Dicha publicación tenía la imagen que la Asociación Uruguaya de Fútbol compartió para informar sobre la lesión del jugador y estaba acompañada por una leyenda que indicaba: “Gracias por lesionar jugadores a días del mundial”.

La selección de Uruguay viajará esta noche al balneario mexicano de Cancún y de allí se desplazara a Playa del Carmen, donde establecerá su concentración en la Copa del Mundo.

La delegación de la Celeste partirá en un vuelo que saldrá del Aeropuerto Internacional de Carrasco a las 23.00 horas (02.00 GMT del miércoles). El arribo está previsto para la mañana del 10 de junio a las 06.15 horas (11.15 GMT).

El cuerpo técnico viajará junto a los 26 jugadores convocados y a doce juveniles que trabajarán con el equipo durante la Copa del Mundo.

La Celeste se estrenará en el Mundial el 15 de junio contra Arabia Saudí en un partido enmarcado en el Grupo H que se disputará en Miami.

Seis días después se medirá con Cabo Verde en el mismo escenario, mientras que luego viajará a México para enfrentar el 26 de junio a España en Guadalajara. EFE