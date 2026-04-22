22 abr. 2026
Fútbol Internacional

Robert Morales anota doblete en el triunfo de Pumas sobre Juárez

VIDEO. El paraguayo Robert Morales anotó este martes un doblete en el triunfo de Pumas UNAM 4-2 sobre Juárez FC en un partido de la decimosexta jornada del Torneo Clausura del fútbol mexicano.

Abril 22, 2026 07:27 a. m. • 
Por Redacción D10
FBL-MEX-PUMAS-JUAREZ

Morales, primero de la fila de arriba, anotó dos goles.

Con la victoria, los felinos se colocan segundos en la tabla con 33 puntos y ya están clasificados a la fase final. Juárez se quedó en 16 y se ubica en la decimotercera posición.

Además de Morales, por Pumas también marcó dos goles Guillermo Martínez; por Juárez anotaron Francisco Nevárez e Ían Torres.

Pumas dominó en el arranque del partido, pero le faltó profundidad. De hecho, comenzó abajo en el marcador 0-2.

Juárez hizo daño al 34 en un contragolpe en el que Nevárez condujo desde medio campo, se metió al área y fusiló a Pablo Lara, quien sustituyó al costarricense Keylor Navas, que está suspendido.

El visitante marcó el 0-2 en jugada por la izquierda; el colombiano cedió para Ían Torres, quien disparó potente desde fuera del área lejos de la estirada de Lara.

Al minuto 55, Juárez se quedó con 10 jugadores por la expulsión de Eder López.

Pumas se acercó 1-2 gracias a un penalti que cobró Guillermo Martínez al 65. El mismo Martínez hizo el 2-2 con remate de cabeza al 69.

Al 85 el local remontó gracias a un centro que remató de cabeza Robert Morales, quien selló el 4-2 en tiempo agregado con un remate de media vuelta.

Más contenido de esta sección
Neymar
Confirman absolución de Neymar, Rosell y Bartomeu
El Tribunal Supremo de España confirmó este miércoles la absolución del exjugador del FC Barcelona Neymar y de los expresidentes de la entidad azulgrana Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu de los delitos de corrupción.
Abril 22, 2026 09:04 a. m.
HGcG-YWXEAA30AY.jpeg
Millonarios confirma que Falcao García no requiere cirugía para tratar lesión en el rostro
El delantero Radamel Falcao García no requerirá cirugía para tratar la fractura en el arco cigomático que sufrió el fin de semana, “tras ser evaluado” por especialistas de la Fundación Santa Fe de Bogotá, confirmó este martes Millonarios.
Abril 22, 2026 07:51 a. m.
20260421_194055.jpg
Inter remonta en el último minuto y sueña con el doblete
El Inter de Milan venció este martes al Como 1907 en las semifinales de la Copa Italia tras remontar un 0-2 con un gol en el último minuto.
Abril 21, 2026 07:43 p. m.
20260421_191300.jpg
Vinícius y Mbappé sostienen una redención a medias
Vinícius y Mbappé lideraron frente al Alavés (2-1) una redención sin brillo en el inicio de la travesía por el desierto del Real Madrid.
Abril 21, 2026 07:14 p. m.
Leicester.jpg
El Leicester desciende a la tercera división
El empate cosechado este martes contra el Hull City (2-2) confirmó el descenso del Leicester City, campeón de la Premier League en 2016 y de la Copa de Inglaterra en 2021, a la League One, la tercera división del fútbol inglés.
Abril 21, 2026 06:03 p. m.
Gianina Maradona.jpg
Hija de Maradona rechaza planteos en su contra
Gianinna Maradona, una de las hijas de Diego Armando Maradona, declaró este jueves en el juicio por la muerte de su padre, rechazó los señalamientos en su contra por parte del principal acusado y denunció que fue manipulada por los médicos que trataron al exfutbolista antes de su fallecimiento.
Abril 21, 2026 03:49 p. m.
