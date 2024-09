Ricardo Gareca prefiere que “no esté Leo Messi”

El seleccionador de Chile, Ricardo Gareca, afirmó este martes que si le preguntan prefiere “que no esté Messi”, ante la baja del ‘10’ de Argentina para el duelo por la Eliminatoria al Mundial 2026 este jueves, pero que en la Albiceleste “son capaces de resolver” sin su presencia.

“Prefiero que no esté Messi, pero eso no invalida la categoría o los recursos que tiene la selección argentina. Son capaces de resolver la situación, cuando no ha jugado Messi ha tenido buenos resultados y rendimientos, lo hemos analizado”, afirmó el seleccionador de La Roja en conferencia de prensa.

El técnico argentino dijo que en el reinicio de la eliminatoria en Buenos Aires espera “un partido difícil como todos”, pero que comparando con el que jugaron por la Copa América en junio pasado confía en que puedan “desarrollar un mejor juego, más fluido”.

Chile vuelve a la búsqueda de puntos para mejorar su octavo lugar en la eliminatoria, donde acumula cinco puntos y se encuentra fuera de los puestos que dan acceso al Mundial 2026.

“Estamos en plena clasificatoria y a partir de ahí es encontrar rendimiento y resultado, tiempo no hay, y aspiro de que lo podamos hacer”, aseguró.

En esta doble fecha, La Roja terminará con el duelo ante Bolivia, en el Estadio Nacional de Santiago, el martes 10 a las 18.00 hora local (21.00 GMT).

Gareca se refirió a los aspectos del juego de Chile, en los que en sus últimas presentaciones ha tenido problemas para convertir goles.

“Confío en que pronto nos vamos a volver a reencontrar con el gol, tenemos todos los argumentos como para poder hacerlo. La selección va a retomar algo más parecido a lo que se vio previo a la Copa América”, argumentó el entrenador.

Chile, antes del certamen continental, disputó tres partidos amistosos en los que pudo marcar goles que le dieron triunfos ante Albania y Paraguay por 3-0 y una derrota con Francia por 3-2.

Con algunas ausencias importantes en el ataque como Alexis Sánchez del Udinese y Diego Valdés del América mexicano, Gareca habló sobre la presencia del volante de Colo Colo Carlos Palacios con nueve goles e igual número de asistencias.

“Me gusta todo lo que vemos, siempre juega y la calidad está de más decirlo. Tenemos buenas expectativas con él, creo que puede ser una pieza importante”, agregó sobre el futbolista que jugará los cuartos de final de la Copa Libertadores ante el argentino River Plate.

Para el encuentro con Argentina, La Roja no podrá contar con el lateral Gabriel Suazo por sanción y tendrá que reemplazarlo con Thomas Galdames del Krylya Sovetov ruso o Eugenio Mena del chileno Universidad Católica.

Sobre Mena, quien formó parte de la ‘Generación Dorada’ bicampeona de América, comentó que consideran que jugadores de experiencia “pueden ser muy útiles en estos momentos”.

También reajustará la zaga por la ausencia de Igor Lichnovsky del América mexicano, y reveló su conversación con el central Guillermo Maripán, que tiene pocos minutos de juego tras cambiarse el Mónaco francés al Torino italiano.

Gareca le mencionó la falta de continuidad que ha tenido también en la selección, pues ha llegado lesionado todas las veces que fue citado. En ese escenario remarcó que ante Argentina “va a ser muy importante contar con jugadores que vengan teniendo continuidad”.

A pesar del panorama adverso con el que el técnico argentino retoma la disputa por ir al Mundial, que es su principal objetivo, se mostró firme en las opciones de conseguirlo.

“Cada partido es una historia diferente, lo más importante es estar convencido de que podemos empezar a ganar y reencontrarnos con el juego que yo creo que Chile puede hacer”, sentenció Gareca que animó a que “no hay que perder nunca la fe”. EFE