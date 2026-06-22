Reglas que condicionan

La FIFA impuso nuevas reglas que fueron aplicadas en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

El equipo paraguayo se vio afectado en cuatro de las normativas nuevas que adicionó la institución matriz del fútbol mundial, en donde se reflejó que las disposiciones aún no se acomodan en lo que significa la intensidad con la que se disputa este deporte.

El compromiso entre Paraguay y Turquía fue histórico, ya que el paraguayo Miguel Almirón ha sido expulsado el viernes en el minuto 45+3 por cubrirse la boca con la mano mientras le decía algo a un rival, lo cual infringe la denominada Ley Vinicius-Prestianni, que sanciona esta acción específica para evitar burlas, lenguaje ofensivo o gestos antideportivos hacia los oponentes o el propio árbitro.

El VAR fue quien dio aviso al árbitro salvadoreño Iván Barton que no tuvo más remedio que comunicar la decisión y mostrar la tarjeta roja al atacante de 32 años que juega en el Atlanta United, de la Mayor League Soccer.

“Luego de la revisión, el número 10 de Paraguay se cubrió la boca. Decisión final, tarjeta roja”, explicó el salvadoreño Barton a todos los presentes en el estadio californiano, testigos de un momento histórico al tratarse del primer uso de esta nueva regla implementada por la FIFA.

La acción del internacional albirrojo se originó después de una trifulca durante el partido de la segunda jornada del Grupo D.

Almirón le dijo algo al lateral derecho turco Mert Müldür y se tapó con su mano la boca, por lo que rápidamente los jugadores de Turquía pidieron que el VAR revisara lo ocurrido. Esta nueva norma entró en vigor de cara al Mundial 2026 tras la polémica generada entre Gianluca Prestianni y Vinicius Junior en la Liga de Campeones, cuando el jugador argentino del Benfica supuestamente insultó con dichos racistas al atacante brasileño del Real Madrid.

OTRAS NORMATIVAS. En el juego entre Paraguay y Estados Unidos, el mismo Miguel Almirón fue protagonista de una acción que derivó en su amonestación.

El juez Danny Makkile, de Países Bajos, primeramente había sancionado una infracción sobre el atacante paraguayo y había amonestado al norteamericano Tim Ream, pero luego de la intervención del VAR, el árbitro decidió anular la infracción y la amonestación del defensor y sacar la amarilla a Miggy por simulación.

También en el compromiso de la segunda fecha frente a los turcos, el juez salvadoreño Barton aplicó la regla de los 5 segundos, ante un saque de portería tardío del equipo paraguayo, concediendo un córner a favor de los turcos.

A su vez, el mediocampista Diego Gómez tuvo un minuto de sanción fuera del campo, según interpretación del árbitro por fingir una lesión.

Las normativas en algunos aspectos son lógicos, aunque en otros casos se puede pensar que se está cumpliendo cierta injusticia, ya que en el caso más polémico, como el de Miguel Almirón y su expulsión, no se puede deducir que dijo el atacante o si simplemente hizo un gesto normal e instintivo como secarse esa parte del rostro.

También en las lesiones, el criterio no tiene mucha lógica, ya que como ejemplo en el caso de Diego Gómez, el mediocampista paraguayo minutos después fue cambiado ya que no pudo continuar en el juego por una molestia.

Nuevas normativas de FIFA condicionan al espectáculo, y para analizar en qué puede beneficiar tantas disposiciones en un torneo que se juega en una alta intensidad.

