25 jun. 2026
Copa del Mundo

Paraguay tiene equipo confirmado para medir a Australia

La Albirroja ya tiene equipo plenamente confirmado para enfrentar a Australia por la fecha 3 del Grupo D de la Copa del Mundo.

Junio 25, 2026 09:29 p. m. • 
Por Redacción D10
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Gustavo Alfaro, entrenador de la Selección Paraguaya.

La Selección Paraguaya ya tiene a los 11 guerreros que buscarán el pasaporte a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 ante Australia, rival al cual enfrentará desde las 23:00 en el Levi’s Stadium de San Francisco.

La Albirroja pondrá un onceno con algunas modificaciones. No juegan con referencia al triunfo ante Turquía, Miguel Almirón por suspensión y Junior Alonso e Isidro Pitta por decisión técnica.

Aparecen Gustavo Velázquez y el debutante Alexander Maidana para componer una línea de 5 en el fondo. Y el debut de Gabriel Ávalos en reemplazo de Isidro Pitta. Finalmente no arranca Mauricio.

Gustavo Alfaro manda a la cancha ante Australia al siguiente equipo titular: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez (C), Omar Alderete y Alexandro Maidana; Andrés Cubas, Diego Gómez y Matías Galarza; Julio Enciso y Gabriel Ávalos.

Paraguay y Australia se enfrentan desde las 23:00 en el Levi’s Stadium de San Francisco por la fecha 3 del Grupo D de la Copa del Mundo. Dirige el francés Clement Turpin, que contará con la asistencia de sus compatriotas Nicolas Danos y Benjamin Page. En el VAR también estará otro francés; Jerome Brisard.

Paraguay Australia Copa del mundo
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