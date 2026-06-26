Paraguay tiene equipo confirmado para medir a Australia

La Selección Paraguaya ya tiene a los 11 guerreros que buscarán el pasaporte a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 ante Australia, rival al cual enfrentará desde las 23:00 en el Levi’s Stadium de San Francisco.
La Albirroja pondrá un onceno con algunas modificaciones. No juegan con referencia al triunfo ante Turquía, Miguel Almirón por suspensión y Junior Alonso e Isidro Pitta por decisión técnica.
Aparecen Gustavo Velázquez y el debutante Alexander Maidana para componer una línea de 5 en el fondo. Y el debut de Gabriel Ávalos en reemplazo de Isidro Pitta. Finalmente no arranca Mauricio.
Gustavo Alfaro manda a la cancha ante Australia al siguiente equipo titular: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez (C), Omar Alderete y Alexandro Maidana; Andrés Cubas, Diego Gómez y Matías Galarza; Julio Enciso y Gabriel Ávalos.
Paraguay y Australia se enfrentan desde las 23:00 en el Levi’s Stadium de San Francisco por la fecha 3 del Grupo D de la Copa del Mundo. Dirige el francés Clement Turpin, que contará con la asistencia de sus compatriotas Nicolas Danos y Benjamin Page. En el VAR también estará otro francés; Jerome Brisard.
𝐂𝐨𝐧𝐟𝐢𝐫𝐦𝐚𝐝𝐨 ✔️— Selección Paraguaya (@Albirroja) June 26, 2026
📋 Ellos son los 11 elegidos para el encuentro de esta noche.
🆚 🇦🇺
🏆 @FIFAWorldCup - Grupo D
🕛 23:00 hs
🏟️ San Francisco Bay Area Stadium
📺 @SomosGEN | @trecepy | @somospopupy | @Unicanal
¡Jaha katu hesekuéra!#VamosParaguay 🇵🇾 pic.twitter.com/mqcl6NQeAa
Confirmado el Xl de Paraguay— Fútbol a lo Grande (@FALG1080am) June 25, 2026
Orlando Gill
Juan Cáceres
Gustavo Velazquez
Gustavo Gomez (libero)
Omar Alderete
Alexandro Maidana
Mati Galarza
Andres Cubas
Diego Gomez
Julio Enciso
Gabriel Avalos#AM1080 pic.twitter.com/bZVjauJpBn