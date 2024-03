Ramón Sosa anota por tercer partido consecutivo

El paraguayo Ramón Sosa, registró el único tanto en la victoria de Talleres de Córdoba sobre Deportivo Riestra, en el estadio Guillermo Laza, en Villa Soldati, lo que significó festejo para el equipo cordobés luego de cinco fechas sin triunfos.

Sosa convirtió de penal al minuto 17 del compromiso, con remate preciso, que lo aseguró pateando con potencia al medio, descolocando al golero rival, Ignacio Arce, que se movió para un lado.

Con la definición, Ramón consiguió marcar por tercer partido consecutivo, ya que antes había convertido ante River Plate (2-2) y en el clásico de Córdoba ante Belgrano (2-2).

Sosa totaliza 4 goles y una asistencia en 9 partidos disputados con la camiseta de Talleres en la Copa de la Liga Profesional 2024 del fútbol argentino.

El otro paraguayo, Matías Galarza, ingresó al minuto 73 de compromiso.

Con su triunfo, Talleres de Córdoba subió hasta la sexta posición con 15 puntos y se colocó a dos unidades la zona de clasificación a la Liguilla Final.

Hoy prosigue la competencia con los enfrentamientos entre: Sarmiento vs. Estudiantes (17:00), Gimnasia vs. Barracas Central (17:00), Independiente vs. River Plate (19:15), Rosario Central vs. Instituto de Córdoba (19:15) y Platense vs. San Lorenzo de Almagro (21:30). Para mañana están programados otros cinco compromisos.