Ramón Sosa agradece a Pipo Gorosito

Ramón Sosa vive horas de ensueño con su vinculación al Nottingham Forest de la Premier League de Inglaterra donde lucirá la camiseta número 24.

En medio de la alegría por este gran paso en su carrera a los 24 años, Sosa no olvida a alguien que confió en él cuando apenas era una apuesta a futuro.

Se trata del entrenador argentino Néstor ‘Pipo’ Gorosito que dirigió a Ramón Sosa en Olimpia 2021 y posteriormente lo llevó a Gimnasia y Esgrima de La Plata en 2022.

“Quiero agradecerle a esta persona que desde el primer día que me conoció me dijo que jugaría en la Selección y en Europa cuando nadie más confiaba en mí fue el único que me dio una segunda oportunidad”, reza la primera parte de las palabras de Ramón en su historia de Instagram.

El nuevo futbolista del Nottingham Forest reconoció al Pipo Gorosito por este gran paso en su carrera. “Gracias profe, siempre te tengo presente. Sos una persona muy importante para mí. Te admiro como persona y como DT aprendí mucho de tí”, concluye el posteo con una foto de los dos durante la temporada en Olimpia.

Minutos más tarde, Néstor Pipo Gorosito respondió las palabras de agradecimiento de Sosa en su cuenta de Twitter: “Muchas gracias Ramón. Una de las cosas más importantes de nuestra profesión es tener el reconocimiento de los jugadores”, aseguró.