15 abr. 2026
Copa del Mundo

Presencia récord de árbitros en el Mundial 2026

Un total de 52 árbitros principales, 88 asistentes y 30 asistentes de video de las seis confederaciones y de 50 federaciones miembros fueron seleccionados para participar del Mundial 2026 –41 más que en 2022–, entre los que se encuentran seis mujeres.

Abril 13, 2026 05:33 p. m. • 
Por Redacción D10
Katia García

La mexicana Katia García (c) dará tono femenino a los partidos del Mundial.

Foto: Gentileza - El Horizonte

El referato paraguayo estará representado por Juan Gabriel Benítez y los asistentes Eduardo Cardozo y Milciades Saldívar, cuyas designaciones fueron celebradas “con orgullo” por parte de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

Las designaciones se han basado en el principio tradicional de la FIFA de priorizar la calidad por encima de todo. Asimismo, se tuvo en cuenta la regularidad del rendimiento mostrado por los candidatos en torneos de la FIFA, así como en otras competiciones nacionales e internacionales de los últimos años, resaltó la entidad madre de este deporte en un extenso comunicado.

Pierluigi Collina, jefe de Árbitros de la FIFA y presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, declaró lo siguiente: “Los árbitros designados son los mejores del mundo”, apuntó. Refirió que los mismos han recibido y seguirán recibiendo un amplio apoyo de los preparadores físicos y personal médico, incluidos fisioterapeutas y un especialista psicológico. El objetivo es garantizar que estén en óptimas condiciones físicas y mentales cuando lleguen a Miami el próximo 31 de mayo.

LAS SEIS MUJERES. Integran la lista la mexicana Katia García (principal), quien participó en los Juegos Olímpicos de París 2024, y su compatriota Sandra Ramírez (asistente); las estadounidenses Tori Penso (principal), Brooke Mayo (asistente) y Kathryn Nesbitt (asistente); y la nicaragüense Tatiana Guzmán (VAR) representarán al arbitraje femenino en el Mundial 2026.

Mundial FIFA 2026 Árbitros
Redacción D10
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