Presencia récord de árbitros en el Mundial 2026

El referato paraguayo estará representado por Juan Gabriel Benítez y los asistentes Eduardo Cardozo y Milciades Saldívar, cuyas designaciones fueron celebradas “con orgullo” por parte de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

Las designaciones se han basado en el principio tradicional de la FIFA de priorizar la calidad por encima de todo. Asimismo, se tuvo en cuenta la regularidad del rendimiento mostrado por los candidatos en torneos de la FIFA, así como en otras competiciones nacionales e internacionales de los últimos años, resaltó la entidad madre de este deporte en un extenso comunicado.

Pierluigi Collina, jefe de Árbitros de la FIFA y presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, declaró lo siguiente: “Los árbitros designados son los mejores del mundo”, apuntó. Refirió que los mismos han recibido y seguirán recibiendo un amplio apoyo de los preparadores físicos y personal médico, incluidos fisioterapeutas y un especialista psicológico. El objetivo es garantizar que estén en óptimas condiciones físicas y mentales cuando lleguen a Miami el próximo 31 de mayo.

LAS SEIS MUJERES. Integran la lista la mexicana Katia García (principal), quien participó en los Juegos Olímpicos de París 2024, y su compatriota Sandra Ramírez (asistente); las estadounidenses Tori Penso (principal), Brooke Mayo (asistente) y Kathryn Nesbitt (asistente); y la nicaragüense Tatiana Guzmán (VAR) representarán al arbitraje femenino en el Mundial 2026.