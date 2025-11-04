04 nov. 2025
Fútbol Internacional

Portugal rinde homenaje a Eusébio con una equipación especial

Portugal rendirá homenaje a una de las grandes figuras de su fútbol, Eusébio (1942-2014), con una equipación en su honor en color negro con detalles dorados, anunció este martes en un comunicado la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF).

Noviembre 04, 2025 09:59 a. m. • 
Por Redacción D10
G451JkGWkAAY1iE.jpg

Portugal rendirá homenaje a Eusébio, leyenda del fútbol luso.

La selección lusa utilizará esta equipación en su próximo partido, contra Armenia, el 16 de noviembre, de la que solo se pondrán a la venta 1.965 unidades, todas con el número 13 que llevaba el jugador apodado la ‘Pantera Negra’, un mote que está inscrito en la parte de la nuca de la prenda.

Con este gesto la FPF quiere conmemorar el 60 aniversario del Balón de Oro que el delantero ganó en 1965.

‘Eusébio és único. Se entiende en las historias, se ve en los videos, se siente por la forma en que los jugadores aún buscan imitar sus movimientos’, dice la nota de la federación lusa.

Eusébio da Silva Ferreira, nacido en la antigua colonia portuguesa de Mozambique, es una de las figuras más importantes del deporte de Portugal y de la historia del Benfica, al que representó durante 15 años.

Con las ‘águilas’ venció, entre otros trofeos, 11 Ligas y una Liga de Campeones, en 1962, con un doblete en la final ante el Real Madrid de Di Stéfano y Puskás (5-3).

En 1965 se convirtió en el primer portugués en ganar el Balón de Oro y un año después condujo a su selección al tercer puesto en el Mundial de Inglaterra, el mejor puesto de siempre en la historia del conjunto nacional luso. Obtuvo, además, dos Botas de Oro, la inaugural en 1967/68, y la de 1972/73. EFE

Portugal Internacional Fútbol
Redacción D10
