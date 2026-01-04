La U de Chile anuncia el regreso de su ídolo Eduardo Vargas

El regreso del delantero chileno Eduardo Vargas a Universidad de Chile, luego de 15 años, se oficializó este sábado con el anuncio del club en redes sociales donde informaron que el ídolo selló su vínculo para la temporada 2026.

“El delantero multicampeón con la U se suma a nuestro Primer Equipo para aportar toda su experiencia, categoría y capacidad goleadora pensando en los próximos desafíos”, expresó el club en un comunicado.

El ariete, de 36 años, arriba al cuadro azul tras haber jugado la pasada campaña con Audax Italiano, luego del fracaso de su primera negociación con los laicos que pretendieron ficharlo hace seis meses.

Vargas llega libre a la U al igual que lo hizo al cuadro itálico en su vuelta al fútbol chileno en 2025, cuando finiquitó su contrato con el uruguayo Nacional que duró seis meses y donde tuvo un paso irregular con poca continuidad de juego.

Con el Audax tuvo un discreto desempeño con cinco goles anotados en 15 partidos, pero el equipo finalizó quinto en la liga y consiguió clasificar a la fase previa de la Copa Sudamericana 2026.

La U, por su parte, terminó cuarto en el campeonato chileno y también disputará esta fase del torneo internacional del cual fue semifinalista la pasada campaña.

“Estamos seguros de que contar con su categoría será un impacto tremendo para nuestro plantel y su calidad nos ayudará a luchar por todos nuestros objetivos este 2026”, agregaron.

El Bulla, que recién anunció la contratación del técnico argentino Francisco Meneghini, se puso como objetivo ineludible volver a coronarse en la liga chilena que no ganan desde hace nueve años.

La contratación del atacante es un deseo cumplido para el conjunto universitario, que recordó en su anuncio la importancia del futbolista para la institución que con su aporte fue campeón de Chile y la Copa Sudamericana en 2011.

“El histórico referente azul dejó una huella imborrable en el club con su talento, explosividad y compromiso al representar nuestra camiseta. Hoy, con entusiasmo y convicción, le damos la bienvenida y le deseamos el mayor éxito este 2026”, dijeron.

‘Turboman’ jugó dos temporadas en su etapa anterior con los laicos, en las cuales marcó 31 goles y dio 13 asistencias en 79 partidos disputados antes de partir al extranjero con 21 años.

Tras darle su primer título internacional a la U, Vargas desarrolló una larga carrera en equipos como el italiano Napoli, el español Valencia, el alemán Hoffenheim, los brasileños Gremio y Atlético Mineiro o el mexicano Tigres UANL.

En su vuelta al “Romántico Viajero”, Vargas se reencuentra con los mediocampistas Marcelo Díaz y Charles Aránguiz, quienes también formaron parte del plantel campéon hace 15 años.

El trío de jugadores, además, fue parte de la selección chilena, bicampeona de América en 2015 y 2016, de la cual Vargas es el segundo goleador histórico y que forman parte de la denominada ‘Generación Dorada’, que en los últimos años ha regresado al fútbol chileno. EFE